Spor salonunda korkunç kaza! Küçük çocuk koşu bandına sıkıştı

ÇİN'DE bir spor salonunda yürekleri ağızlara getiren bir kaza yaşandı. Küçük bir çocuk oynadığı plates topunun koşu bandına sıkışması sonucu kendi kolunu da koşu bandına kaptırdı. Annesinin dikkati ile çocuk, kazayı hafif sıyrıkla atlattı.
KOLUNU KOŞU BANDINA KAPTIRDI
Çin'de bir spor salonunda küçük bir çocuk, oynadığı yoga topunun koşu bandına sıkışması sonucu kolunu koşu bandına kaptırdı.
ANNESİNİN FARK ETMESİYLE, KAZAYI SIYRIKLA ATLATTI
Neyse ki annesi durumun farkındaydı ve hızlı bir müdahaleyle onu kurtardı. Küçük çocuk da olayı küçük birkaç sıyrıkla atlattı.
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