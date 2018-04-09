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Spor salonunda korkunç kaza! Küçük çocuk koşu bandına sıkıştı

Çin'de bir spor salonunda koşu bandının arkasında plates topuyla oynayan çocuk, koşu bandına kolunu kaptırdı. Küçük çocuk kazayı hafif sıyrıklarla atlattı

Spor salonunda korkunç kaza! Küçük çocuk koşu bandına sıkıştı

Çin'de bir spor salonunda koşu bandının arkasında plates topuyla oynayan çocuk, koşu bandına kolunu kaptırdı. Küçük çocuk kazayı hafif sıyrıklarla atlattı

09 Nisan 2018 Pazartesi 16:43
Spor salonunda korkunç kaza! Küçük çocuk koşu bandına sıkıştı
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ÇİN'DE bir spor salonunda yürekleri ağızlara getiren bir kaza yaşandı. Küçük bir çocuk oynadığı plates topunun koşu bandına sıkışması sonucu kendi kolunu da koşu bandına kaptırdı. Annesinin dikkati ile çocuk, kazayı hafif sıyrıkla atlattı.

KOLUNU KOŞU BANDINA KAPTIRDI

Çin'de bir spor salonunda küçük bir çocuk, oynadığı yoga topunun koşu bandına sıkışması sonucu kolunu koşu bandına kaptırdı.
ANNESİNİN FARK ETMESİYLE, KAZAYI SIYRIKLA ATLATTI

Neyse ki annesi durumun farkındaydı ve hızlı bir müdahaleyle onu kurtardı. Küçük çocuk da olayı küçük birkaç sıyrıkla atlattı.

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Anahtar Kelimeler:
çinPlatesSpor Salonu
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