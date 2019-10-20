Spor hocası okula tüfekle gelen öğrenciyi sarılarak etkisiz hale getirdi

GÜVENLİK kamerasının yakaladığı görüntülerde Parkrose Lisesi'nin futbol takımı koçluğunu yapan Keanon Lowe'un bir sınıfa girdiği, kısa süre sonra da elinde bir tüfekle bir öğrenciden uzaklaşarak çıktığı görülüyor.

Sonrasında elindeki tüfeği bir başka öğretmene veren Lowe ve ismi Granados-Diaz olarak açıklanan öğrencinin dakikalarca sarıldığı görülüyor.

Mayıs ayında meydana gelen hadise de polis olay yerine gelerek öğrenciyi tutukladı.

Olayla ilgili yayınlanan ilk haberlerde Lowe'un öğrenciyi yere yatırarak etkisiz hale getirdiği belirtiliyordu. Fakat Multnomah Bölge Savcılığı'nın cuma günü yayınladığı görüntülerde durumun öyle olmadığı görülüyor.

Şu anda 19 yaşında olan Granados-Diaz'ın olay sırasında psikolojik sorunlar yaşadığı rapor edilmişti. Granados-Diaz kamuya ait bir binada kanunsuz bir şekilde ateşli silah bulundurmak ve kamuya açık yerde dolu bir silahı kanunsuz şekilde bulundurmak suçlamalarını kabul etmiş ve 3 yıl hapis cezasına çarptırılarak denetimli serbestlikle salıverilmişti.

Olay sonrasında açıklamalarda bulunan öğretmen Lowe ise sınıfa girdiğinde silahlı öğrenciye çok yakın olduğunu ve uzanarak iki eliyle silahı aldığını söylemişti. Lowe "Sonra karşı karşıya geldik. Çok duygusal bir andı. O an içimde ona karşı çok büyük bir merhamet hissettim. Özellikle gençken her şey olup bitene kadar yaptığınız şeyin farkına varamıyorsunuz." sözlerini kullandı.