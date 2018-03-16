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Spikeri canlı yayında taciz etti!

"Patron" lakaplı ünlü dart oyuncusu tarafından canlı yayında taciz edildiğini açıklayan BBC muhabiri Helen Skelton olayı bugün açıklayarak, o dönem bu durumu şikayet etmeye korktuğunu açıkladı

Spikeri canlı yayında taciz etti!

"Patron" lakaplı ünlü dart oyuncusu tarafından canlı yayında taciz edildiğini açıklayan BBC muhabiri Helen Skelton olayı bugün açıklayarak, o dönem bu durumu şikayet etmeye korktuğunu açıkladı

16 Mart 2018 Cuma 18:10
Spikeri canlı yayında taciz etti!
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2015'teki bir spor etkinliğinde yaşanan olayda, BBC spikeri Helen Skelton, The Boss (Patron) lakaplı dart oyuncusu Ross Montgomery tarafından taciz edildi. Skelton'ın konuşmasıyla bugün fark edilen olay, canlı yayın sırasında gerçekleşti.
"O ZAMAN ŞİKAYET ETMEYE KORKMUŞTUM" 
O zaman kendini garip hissettiğini ancak şikayet etmek için çok korktuğunu söyleyen Skelton, ünlü sporcunun kendisini el ile taciz ettiğini söyledi. 
"DOSTÇA BİR TOKAT" DEDİ
Hampshire'daki BDO Dünya Dart Şampiyonası'nda İskoç dart oyuncusu Ross Montgomery durumu, "Dostça bir tokattan başka bir şey değildi" diye savundu.
HAMİLEYDİ 
Videoda, Bay Montgomery'nin kalçalarına dokunmasından sonra Skelton'un irkildiğini gösteriyor. Skelyon, "Ne yapacağımı gerçekten bilmiyordum. Bu korkutucu. Zor ve garip olan kişi olmak istemiyorsun. Bu televizyonun ürettiği kültür" derken ayrıca o dönemde hamile olduğunu da sözlerine ekledi.

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