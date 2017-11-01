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Spiker, hava durumunu ’kelle koltukta’ sundu

İngiliz hava durumu kanalı Met Office, Cadılar Bayramı'nı ilginç bir şekilde selamlayarak izleyicilerine korku dolu anlar yaşattı

Spiker, hava durumunu ’kelle koltukta’ sundu

İngiliz hava durumu kanalı Met Office, Cadılar Bayramı'nı ilginç bir şekilde selamlayarak izleyicilerine korku dolu anlar yaşattı

01 Kasım 2017 Çarşamba 15:25
Spiker, hava durumunu ’kelle koltukta’ sundu
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CADILAR Bayramı'nın tüm Hristiyan dünyasında coşkuyla kutlandığı şu günlerde, her köşe başından başka bir ilginç manzara karşımıza çıkıyor. İngiliz hava durumu kanalı Met Office de bu amaçla izleyicilerine ufak bir şaka yapmayı tercih etmiş. Lakin şakanın biraz 'ürkütücü' olduğunu kabul etmek lazım.

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Anahtar Kelimeler:
Hava DurumuMet OfficeCadılar Bayramı
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