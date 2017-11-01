Spiker, hava durumunu ’kelle koltukta’ sundu

CADILAR Bayramı'nın tüm Hristiyan dünyasında coşkuyla kutlandığı şu günlerde, her köşe başından başka bir ilginç manzara karşımıza çıkıyor. İngiliz hava durumu kanalı Met Office de bu amaçla izleyicilerine ufak bir şaka yapmayı tercih etmiş. Lakin şakanın biraz 'ürkütücü' olduğunu kabul etmek lazım.