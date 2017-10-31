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Spacey'e taciz iddiasından sonra iki büyük şok

ABD'li aktör Spacey hakkındaki çocuk tacizi suçlamasından sonra Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi, aktör Spacey'e gelecek ay Emmy Ödülleri'nde vermeyi planladığı onur ödülünü iptal ettiğini duyurdu. Netflix de, ortaya çıkan olay sonrası Spacey'in başrolünde olduğu "House of Cards" dizisini yayından kaldırma kararı aldı

Spacey'e taciz iddiasından sonra iki büyük şok

ABD'li aktör Spacey hakkındaki çocuk tacizi suçlamasından sonra Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi, aktör Spacey'e gelecek ay Emmy Ödülleri'nde vermeyi planladığı onur ödülünü iptal ettiğini duyurdu. Netflix de, ortaya çıkan olay sonrası Spacey'in başrolünde olduğu "House of Cards" dizisini yayından kaldırma kararı aldı

31 Ekim 2017 Salı 19:33
Spacey'e taciz iddiasından sonra iki büyük şok
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ULUSLARARASI Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi, ABD'li aktör Kevin Spacey hakkındaki ortaya çıkan çocuk tacizi suçlamasının ardından aktöre gelecek ay vermeyi planladığı yaşam boyu başarı ödülünü geri çektiğini duyurdu. 

İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, 58 yaşındaki Spacey'nin 1986 yılında o sırada 14 yaşında olan Amerikalı aktör Anthony Rapp'i taciz ettiğine dair iddiaların ortaya çıkmasının ardından akademi gelecek ay New York'ta düzenlenecek Emmy Ödülleri'nde Spacey'e verilmesi öngörülen "Uluslararası Emmy Kurucuları Ödülü"nün iptal edilmesine karar verdi.Akademiden yapılan açıklamada, "yaşanan yeni hadiseler ışığında" Spacey'e verilmesi planlanan onur ödülünün iptal edildiği duyuruldu.

Öte yandan Netflix, Spacey'nin başrolde olduğu "House Of Cards" adlı dizinin yayından kaldırdığını duyurdu. Yapım firması dizinin yeni sezon bölümlerinin çekimine başlanmayacağını bildirdi. Aktör Rapp, önceki gün Spacey'nin 31 yıl önce, 14 yaşındayken kendisini evinde taciz ettiğini ileri sürmüştü.Spacey, Rapp'in iddiaları sonrası açıklamada olayı hatırlamadığını iddia etmiş ancak alkol etkisindeyken yapmış olabileceği hatalı davranışlardan ötürü özür dilemişti.Spacey ayrıca açıklamasında eşcinsel olduğu ve uzun yıllar cinsel kimliği konusunda karmaşa yaşadığını ifade etmişti. Aktörün cinsel kimliğini taciz eyleminin gerekçesi gibi sunması kamuoyunda tepkilere sebep olmuştu.

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spacey e taciz iddiasından iki büyük şok
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