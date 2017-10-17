Soykırımı reddeden 88 yaşındaki kadına hapis

TARİHİN yeniden yazılması gerektiğini iddia eden 88 yaşındaki Ursula Haverbeck, Auschwitz Toplama Kampı’ndaki gaz odalarının gerçek olmadığını söyleyince, başı yargıyla derde girdi.
Berlin’de Haverbeck’in konuşmasını inceleyen mahkeme, soykırımı reddetmek ve halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmekten kadına 6 ay hapis cezası verdi. Haverbeck, bu cümleleri bir kitaptan alıntıladığını söylese de, mahkeme geri adım atmadı.
6 milyon Yahudi’nin öldürüldüğü Holokost’u Almanya’da reddetmek, 5 yıla kadar hapis cezasını göze almak anlamına geliyor.
Karara itiraz ederek hapse girmekten şimdilik kurtulan Haverbeck, geçen yaz da aynı suçlamalarla 10 ay hapis cezası almıştı.
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