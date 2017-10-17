Soykırımı reddeden 88 yaşındaki kadına hapis

Karara itiraz ederek hapse girmekten şimdilik kurtulan Haverbeck, geçen yaz da aynı suçlamalarla 10 ay hapis cezası almıştı.

6 milyon Yahudi’nin öldürüldüğü Holokost’u Almanya ’da reddetmek, 5 yıla kadar hapis cezasını göze almak anlamına geliyor.

Berlin’de Haverbeck’in konuşmasını inceleyen mahkeme, soykırımı reddetmek ve halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmekten kadına 6 ay hapis cezası verdi. Haverbeck, bu cümleleri bir kitaptan alıntıladığını söylese de, mahkeme geri adım atmadı.

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