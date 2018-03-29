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Sosyal medya hesabı için 5 bin dolarlık gemi tatili teklif ettiler

Carnival Cruise Line adlı turistik gemi yolculuğu şirketi, Snapchat uygulamasında yıllar önce şirketin adıyla hesap açan gence, hesap karşılığında ailesiyle birlikte gemi tatili vermeyi önerdi

Sosyal medya hesabı için 5 bin dolarlık gemi tatili teklif ettiler

Carnival Cruise Line adlı turistik gemi yolculuğu şirketi, Snapchat uygulamasında yıllar önce şirketin adıyla hesap açan gence, hesap karşılığında ailesiyle birlikte gemi tatili vermeyi önerdi

29 Mart 2018 Perşembe 09:55
Sosyal medya hesabı için 5 bin dolarlık gemi tatili teklif ettiler
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CARNİVAL Cruise Line adlı turistik gemi yolculuğu şirketi, Snapchat uygulamasında şirketin adına hesap açan 15 yaşındaki ABD'li gence, hesabı kendilerine devretmesi koşuluyla ailesiyle birlikte ücretsiz gemi tatili önerdi.

KAPIYA GELİP HESABI İSTEDİLER

 Virginia eyaletinden Darian Lipscomb, şirket yetkilileri kapısına gelip @CarnivalCruise hesabını kendisinden istediklerinde çok şaşırdığını söyledi.

BEDAVA İSPANYA TATİLİ ÖNERDİLER

Lipscomb "Kapı çaldı. Cevap verdim ve dışarı baktığımda şirkete ait kocaman bir araç gördüm" dedi. Şirket, hesap karşılığında Lipscomb'a ailesiyle birlikte İspanya'ya bedava bir gemi tatili önerdi.

HESABI BİR GEMİ SEYAHATİNDEYKEN AÇMIŞ

Lipscombe ailesiyle birlikte 31 Mart'ta İpanya'nın Barcelona kentine uçup, şirketin en yeni gemisi Carnival Horizon'daki tatile başlayacaklar.

Darian "9 yaşındayken bir gemi seyahatine çıktık. Çok heyecanlandım ve ailemle ve arkadaşlarımla paylaşmak istedim." dedi. Darian Lipscombe, 2012'deki seyahati sırasında Snapchat'teki @CarnivalCruise hesabını aldı.

Gezinin normaldeki fiyatının 5 bin doları aşkın olduğu belirtiliyor. Şirket Darian ve ailesine gezi boyunca başka sürprizler de yapılacağını da söyledi.

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