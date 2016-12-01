Sosyal konutlarda sigarayı yasaklandı

HUD'dan yapılan yazılı açıklamada, federal hükümete, eyalet veya yerel yönetimlere bağlı olan ABD genelindeki toplu konut kuruluşlarının, tütün ürünlerinin tüketimini yasaklayan uygulamayı yerine getirmek için bugünden itibaren 18 ay süresinin bulunduğu olduğu bildirildi.

Sosyal konutlardaki daireler, ortak kullanım alanları, idari ofisler ve sosyal konut binalarına 25 feet (7,6 metre) uzaklıkta tütün ve tütün ürünlerinin kullanılmasını önleyen uygulamanın, söz konusu alanlarda sigara, puro ve nargile kullanımını da yasakladığı belirtildi.

Açıklamada, yeni uygulama sayesinde sosyal konut sakinlerinin sağlığı ve kullanım alanlarının hava kalitesinin iyileştirileceği ifade edilirken, sosyal konutlarda yangın risklerinin de azaltılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Bakanlığa göre, ABD genelinde 700 binden fazla sosyal konut yeni uygulamadan etkilenecek.

Uzmanlar, uygulamadan en çok etkilenen ABD şehrinin ise New York olacağını belirtiyor. New York Toplu Konut İdaresi verilerine göre, yaklaşık 400 binden fazla kişi şehrin çeşitli mahallelerinde bulunan sosyal konutlarda yaşıyor.





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