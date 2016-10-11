Sörfçü köpek balığı saldırısına uğradı

ABD'nin Oregon eyaletinde köpek balığı saldırısına uğrayan bir sörfçünün ağır yaralandığı bildirildi. Polis Sözcüsü Teğmen Steve Mitchell, 29 yaşındaki Joseph Tanner'ın Ecola Milli Parkı yakınlarında sörf yaparken köpek balığı saldırısına uğradığını açıkladı. Köpek balığının kalçasından ve bacağından ısırdığı Tanner'ın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Oregon'da en son 2013'te köpek balığı saldırısı yaşanmış, 25 yaşındaki bir sörfçü hafif yaralı olarak kurtarılmıştı.
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