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'Sonuçlar 3 gün içinde açıklanacak'

IKBY Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu Sözcüsü Zirari, referanduma katılımın yüzde 72 olduğunu iddia ederek, sonuçların 3 gün içinde açıklanacağını söyledi

'Sonuçlar 3 gün içinde açıklanacak'

IKBY Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu Sözcüsü Zirari, referanduma katılımın yüzde 72 olduğunu iddia ederek, sonuçların 3 gün içinde açıklanacağını söyledi

26 Eylül 2017 Salı 08:35
'Sonuçlar 3 gün içinde açıklanacak'
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IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu Sözcüsü Sirvan Zirari, Erbil'deki komisyon merkezinde yaptığı basın açıklamasında, "Referanduma katılıp oy kullanan seçmenlerin sayısı 3 milyon 305 bin kişi olarak kaydedildi. Bu da toplam kayıtlı seçmen sayısının yüzde 72'sine tekabül ediyor." dedi. 

Sonuçların 72 saat içinde açıklanacağını belirten Zirari, medyada yer alan verilere itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.

Türkmen ve Arapların boykot ettiği referandum için Erbil, Süleymaniye ve Duhok illerinin yanı sıra statüsü tartışmalı Kerkük vilayeti, Salahaddin'in Tuzhurmatu ilçesi, Diyala'nın Hanekin ilçesi ile Celavla ve Karatepe kasabalarında sandık kuruldu.

Anayasaya aykırı referandumda oy verme işlemi, kısa bir süre önce terör örgütü DEAŞ'ın elinden alınan Musul vilayetinin Sincar, Mahmur, Telkeyf, Hamdaniye, Şeyhan ilçeleri ile Zummar, Rabia, Nemrud ve Bartilla kasabalarında da yapıldı.

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Irak Kürt Bölgesel YönetimiIKBYBagımsızReferandum
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