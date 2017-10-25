Son gösterisinde yanarak öldü!

68 yaşındaki Lim Ba, son 10 yıldır yaptığı gibi, yine ateşin üstündeki bir tencereye oturdu.
Yaşlı adamın Suala Sanglang’deki Çin tapınağında yaptığı gösterinin tadı, yaklaşık yarım saat sonra kaçtı.
Tencereyi içeriden yumruklamaya başlayan Lim Ba’yı dışarı çıkartan izleyiciler, adamın ölümüne tanıklık etti.
Lim Ba’nın vücudunun ikinci derece yanıklarla dolu olduğu ve kalp krizi geçirdiği açıklandı.
Ölen adamın kızı Wei Ling, babasının tencere içinde 75 dakikaya kadar kalabildiğini söyledi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.