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Son gösterisinde yanarak öldü!

10 yıldır ateşin üstündeki tencerede gösteri yapan Lim Ba’nın son şovu, ölümüne neden oldu. Kalp krizi geçiren 68 yaşındaki adam, yanarak öldü

Son gösterisinde yanarak öldü!

10 yıldır ateşin üstündeki tencerede gösteri yapan Lim Ba’nın son şovu, ölümüne neden oldu. Kalp krizi geçiren 68 yaşındaki adam, yanarak öldü

25 Ekim 2017 Çarşamba 18:51
Son gösterisinde yanarak öldü!
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68 yaşındaki Lim Ba, son 10 yıldır yaptığı gibi, yine ateşin üstündeki bir tencereye oturdu.
Yaşlı adamın Suala Sanglang’deki Çin tapınağında yaptığı gösterinin tadı, yaklaşık yarım saat sonra kaçtı. 
Tencereyi içeriden yumruklamaya başlayan Lim Ba’yı dışarı çıkartan izleyiciler, adamın ölümüne tanıklık etti.  
Lim Ba’nın vücudunun ikinci derece yanıklarla dolu olduğu ve kalp krizi geçirdiği açıklandı. 
Ölen adamın kızı Wei Ling, babasının tencere içinde 75 dakikaya kadar kalabildiğini söyledi.

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Lim BaKalp KriziWei Ling
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