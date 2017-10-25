Son gösterisinde yanarak öldü!

68 yaşındaki Lim Ba, son 10 yıldır yaptığı gibi, yine ateşin üstündeki bir tencereye oturdu.

Yaşlı adamın Suala Sanglang’deki Çin tapınağında yaptığı gösterinin tadı, yaklaşık yarım saat sonra kaçtı.

Tencereyi içeriden yumruklamaya başlayan Lim Ba’yı dışarı çıkartan izleyiciler, adamın ölümüne tanıklık etti.

Lim Ba’nın vücudunun ikinci derece yanıklarla dolu olduğu ve kalp krizi geçirdiği açıklandı.

Ölen adamın kızı Wei Ling, babasının tencere içinde 75 dakikaya kadar kalabildiğini söyledi.