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Son dakika!Londra’da bir araç, kalabalığın arasına daldı

Londra Ulusal Tarih Müzesi'nin yakınlarında bir araç kaldırıma çıkarak yayaların arasına daldı. Yaralıların olduğu olayda bir kişi gözaltına alındı

Son dakika!Londra’da bir araç, kalabalığın arasına daldı

Londra Ulusal Tarih Müzesi'nin yakınlarında bir araç kaldırıma çıkarak yayaların arasına daldı. Yaralıların olduğu olayda bir kişi gözaltına alındı

07 Ekim 2017 Cumartesi 17:14
Son dakika!Londra’da bir araç, kalabalığın arasına daldı
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LONDRA'DA hareketli dakikalar yaşanıyor. Kent merkezinde bir araç kalabalığın arasına daldı!

YARALILAR VAR

Londra Ulusal Tarih Müzesi'nin yakınlarında bir araç kaldırıma çıkarak yayaların arasına daldı. Olayda yaralananlar olduğu belirtiliyor.

Londra polisi, bir kişinin olay yerinde gözaltına alındığını açıkladı.  Sky News'in haberine göre,  Londra polisi olayın terör bağlantılı olmadığını düşünüyor.

"CİDDİ BİR OLAY YAŞANDI"

Doğa Tarihi Müzesi'nden yapılan açıklamada, ciddi bir olayın yaşandığı ve polisle işbirliği yapıldığı belirtildi.

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Son Güncelleme: 07.10.2017 18:23
Anahtar Kelimeler:
Terör SaldırısıLondra
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