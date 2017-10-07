Son dakika!Londra’da bir araç, kalabalığın arasına daldı

Doğa Tarihi Müzesi'nden yapılan açıklamada, ciddi bir olayın yaşandığı ve polisle işbirliği yapıldığı belirtildi.

Londra polisi, bir kişinin olay yerinde gözaltına alındığını açıkladı. Sky News'in haberine göre, Londra polisi olayın terör bağlantılı olmadığını düşünüyor.

Londra Ulusal Tarih Müzesi'nin yakınlarında bir araç kaldırıma çıkarak yayaların arasına daldı. Olayda yaralananlar olduğu belirtiliyor.

LONDRA 'DA hareketli dakikalar yaşanıyor. Kent merkezinde bir araç kalabalığın arasına daldı!

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