Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 3 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Google bir servisini tamamen kaldırıyor
Google bir servisini tamamen kaldırıyor
Yeni güncellemede yok yok! Parmak iziyle sohbete girilecek
Yeni güncellemede yok yok! Parmak...
Son dakika! Soğuk algınlığı ilaçlarında kırmızı alarm
Son dakika! Soğuk algınlığı ilaçlarında...

Son dakika... Yunanistan sallandı! Türkiye'yi hedef alan bakan depreme yol açtı

Kendi partisi dahil siyasilerden yoğun tepki alan Savunma Bakanı Kammenos için ana muhalefet yazılı açıklama yaptı, "Geçirdiği cinneti yorumlamaya bile gerek yoktur. Kammenos, Savunma Bakanlığı gibi önemli bir bakanlığa layık değildir" dedi

Son dakika... Yunanistan sallandı! Türkiye'yi hedef alan bakan depreme yol açtı

Kendi partisi dahil siyasilerden yoğun tepki alan Savunma Bakanı Kammenos için ana muhalefet yazılı açıklama yaptı, "Geçirdiği cinneti yorumlamaya bile gerek yoktur. Kammenos, Savunma Bakanlığı gibi önemli bir bakanlığa layık değildir" dedi

03 Nisan 2018 Salı 08:37
Son dakika... Yunanistan sallandı! Türkiye'yi hedef alan bakan depreme yol açtı
banner404


TÜRKİYE'yi hedef alan açıklamalar yapan Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, ülkesinde depreme yol açtı.

Yunanistan'daki siyasi partilerin tepkisini çeken Kammenos, milliyetçi söylemleriyle tanınıyor. Yunan bakan, iki Yunan askerinin Türkiye'ye kaçırıldığına inandığını ve iki askerin 15 yıl hapiste kalabileceğini iddia etti. Ayrıca, Türkiye ile Ege'de sıcak bir çatışma yaşanabileceğini ve Yunan halkına 'müsterih olmalarını' söyleyemeyeceğini dile getirdi.

BBC'den Stelyo Berberakis'in haberine göre, Kammenos'un sözleri Yunanistan gündemine bomba gibi düştü. Ana muhalefet Yeni Demokrasi Partisi (YDP), yazılı açıklamasında Savunma Bakanı'nı yerden yere vurdu:

"Kammenos'un geçirdiği cinneti yorumlamaya bile gerek yoktur. Kammenos, Savunma Bakanlığı gibi önemli bir bakanlığa layık değildir."

Bazı diğer partiler Kammenos'un bu çıkışlarına karşı hükümeti tavır almaya çağırırken, bazıları ifadeleri 'isabetsiz' ve de 'abartılı' olarak niteledi.

Demokratik Cephe Partisi lideri Fofi Yenimmatas "Kammenos'un bu çıkışlarına karşı Yunan Başbakan Aleksis Çipras'ın ciddi bir tavır alması şarttır" dedi.

Ilımlı sol POTAMİ partisi lideri Stavros Theodorakis, "Kammenos'un bu çıkışları, ulusal çıkarlarımıza hizmet etmediği gibi zarar vermektedir" dedi.

Theodorakis ayrıca, Kammenos'u Türkiye ile yaşanan gerginlik ortamında yeni sorunlar yaratarak, ülkeye zarar vermekle suçladı.

Panos Kammenos, koalisyon hükümetinin küçük ortağı konumundaki milliyetçi ANEL (Bağımsız Helenler) partisi lideri.

ANEL üyeleri de parti liderini eleştirdi. ANEL milletvekili ve aynı zamanda Panos Kammenos'un kuzeni Dimitris Kammenos da, savunma bakanının bu çıkışlarını abartılı olarak niteledi.

Savunma Bakan Yardımcısı Fotis Kuvelis de, Kammenos'un Türkiye'de tutuklu bulunan iki Yunan askerinin 'rehin alındıkları' yolundaki ifadelerinin isabetsiz olduğu yorumunu yaptı.

Atina'dan gelen açıklamalara hafta sonu yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçen sınır ihlali yapan subayı biz yakaladık, Batı ayağa kalktı. Kusura bakmayın, biz yargı devletiyiz. Sizin yargınız var da bizim yargımız yok mu?" demişti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 03.04.2018 09:44
Anahtar Kelimeler:
KammenosSavunma BakanıTürkiyeYunanistan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erkek öğrenciyle okulda cinsel ilişkiye girdi, rezalet patladı!
Erkek öğrenciyle okulda cinsel ilişkiye girdi, rezalet patladı!
Rusya ilk defa başarısız oldu
Rusya ilk defa başarısız oldu
Beyaz Saray'dan 'Trump-Putin görüşmesi' açıklaması
Beyaz Saray'dan 'Trump-Putin görüşmesi' açıklaması

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim