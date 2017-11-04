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Son dakika... Ülkenin Başbakanı istifa etti!

Lübnan Başbakanı Saad el Hariri istifa ettiğini duyurdu

Son dakika... Ülkenin Başbakanı istifa etti!

Lübnan Başbakanı Saad el Hariri istifa ettiğini duyurdu

04 Kasım 2017 Cumartesi 14:35
Son dakika... Ülkenin Başbakanı istifa etti!
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LÜBNAN Başbakanı Hariri yaptığı açıklamada,  Lübnan'daki ortamın babasının suikasta uğradığı günleri andırdığını söyledi.

 
Saad El Hariri'nin babası Refik El Hariri, istifa ettiği 2004 yılına kadar Lübnan'da başbakanlık yapmış 2005 yılında ise bir bombalı araç saldırısında hayatını kaybetmişti.
 
Ayrıntılar geliyor...

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