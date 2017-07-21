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Son dakika... Türkleri tahliye edecek gemi adaya ulaştı

Dışişleri Bakanlığı, deprem sonrası yaptığı bilgilendirmede, Kos’ta bir Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini bildirdi. 6.3 büyüklüğündeki depreme Yunanistan'ın Kos Adası'nda yakalanan Türk vatandaşlarını almak üzere adaya feribot gönderildi. Tahliye gemisi Kos adasına ulaştı

Son dakika... Türkleri tahliye edecek gemi adaya ulaştı

Dışişleri Bakanlığı, deprem sonrası yaptığı bilgilendirmede, Kos’ta bir Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini bildirdi. 6.3 büyüklüğündeki depreme Yunanistan'ın Kos Adası'nda yakalanan Türk vatandaşlarını almak üzere adaya feribot gönderildi. Tahliye gemisi Kos adasına ulaştı

21 Temmuz 2017 Cuma 11:32
Son dakika... Türkleri tahliye edecek gemi adaya ulaştı
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YUNANİSTAN'IN  Kos Adası'nda Ege'de meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti, 120 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden iki kişiden birinin Türk olduğu bildirildi. Depreme Yunanistan'ın Kos Adası'nda yakalanan Türk vatandaşlarını almak üzere adaya feribot gönderildi. Tahliye gemisi Kos adasına ulaştı.Dışişleri kaynakları, konuyla ilgili olarak şu bilgilendirmeyi yaptı:

“Dün gece İstanköy'de (Kos) meydana gelen deprem hakkında Rodos Başkonsolosluğumuzdan alınan bilgiler şu şekildedir:Depremde maalesef bir vatandaşımız vefat etmiştir. Kimlik bilgileri tespit edilen vatandaşımızın ailesine ulaşmaya çalışılmaktadır. Bir vatandaşımızın da ağır yaralı olduğu ve Atina'ya nakledilmekte olduğu öğrenilmiştir. Atina Pire Başkonsolosluğumuz bahse konu vatandaşımızın durumu ile ilgilenmektedir. Diğer bir vatandaşımızın ayağının kırıldığı, hastanede olduğu ve Türkiye'ye dönmek istediği bildirilmiştir. İstanköy Müslümanları Kültür ve Kardeşlik Derneği Dernek Başkanı Kadri Memiş yanında kendisine refakat etmektedir.200'ün üzerinde vatandaşımızın tahliyesi için çalışmalar devam etmektedir. Liman ve Gümrük binası hasar gördüğü için Bodrum'dan veya Yunanistan’ın diğer bölgelerinden gemi seferlerine izin verilmemektedir. İstanköy Liman Başkanı ile görüşülerek yakındaki bir rıhtıma özel sefer yapılması için izin sağlanmıştır. Başkonsolosluğumuzun koordinasyonunda Bodrum'dan yola çıkan yaklaşık 250 kişilik bir yolcu gemisi İstanköy'e varmıştır. Vatandaşlarımızı aldıktan sonra Bodrum’a hareket edecektir. Ardından ikinci bir sefer daha yapacaktır.

Depremde İstanköy meydanında bulunan Defterdar Cami'nin minaresinin çöktüğü, karşısında bulunan çeşmenin de kubbesinin zarar gördüğü anlaşılmaktadır. Yakınları hakkında bilgi almak veya yardım isteyen vatandaşlarımız Dışişleri Bakanlığımızın Çağrı Merkezine (0312-292 29 29) 24 saat ulaşabilirler.”

YAŞAMINI KAYBEDEN TÜRK VATANDAŞININ İSMİ SİNAN

Hurriyet.com.tr'nin ulaştığı Rodos Konsolosluğu hayatını kaybeden Türk vatandaşının isminin Sinan olduğunu bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Kos AdasıYunanistanDeprem
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