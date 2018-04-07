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Son dakika... Türkiye ve Rusya, Tel Rıfat'ı görüşüyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Ankara ve Moskova'nın Afrin'in güneydoğusundaki ilçeyi müzakere ettiğini söyledi. Kalın'ın verdiği bilgiye göre, YPG'li teröristlerin Tel Rıfat'tan ayrılması halinde bir operasyona ihtiyaç duyulmayacak

Son dakika... Türkiye ve Rusya, Tel Rıfat'ı görüşüyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Ankara ve Moskova'nın Afrin'in güneydoğusundaki ilçeyi müzakere ettiğini söyledi. Kalın'ın verdiği bilgiye göre, YPG'li teröristlerin Tel Rıfat'tan ayrılması halinde bir operasyona ihtiyaç duyulmayacak

07 Nisan 2018 Cumartesi 19:11
Son dakika... Türkiye ve Rusya, Tel Rıfat'ı görüşüyor
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CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye ve Rusya arasında Tel Rıfat için görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

Kalın'ın verdiği bilgiye göre, YPG'li teröristlerin Tel Rıfat'tan ayrılması halinde bir operasyona ihtiyaç duyulmayacak.

Sözcü Kalın ayrıca ABD'den Suriye konusunda karışık mesajların geldiğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü, ABD Başkanı Donald Trump'ın iç savaş ülkesinden çekilmekten söz ettiğini ancak hemen ardından Amerikan askerlerin bölgede kalacağını belirten açıklamalar geldiğini hatırlattı.

Sözcü Kalın, "Bu tavır sahada bir çok apaçık karışıklığa yol açıyor" dedi.

Türkiye, Afrin'den YPG'li teröristleri 18 Mart'ta tamamen temizlemişti.

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Anahtar Kelimeler:
TürkiyeRusyaTel RıfatCumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın
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