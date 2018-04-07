Son dakika... Türkiye ve Rusya, Tel Rıfat'ı görüşüyor



CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye ve Rusya arasında Tel Rıfat için görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

Kalın'ın verdiği bilgiye göre, YPG'li teröristlerin Tel Rıfat'tan ayrılması halinde bir operasyona ihtiyaç duyulmayacak.

Sözcü Kalın ayrıca ABD'den Suriye konusunda karışık mesajların geldiğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü, ABD Başkanı Donald Trump'ın iç savaş ülkesinden çekilmekten söz ettiğini ancak hemen ardından Amerikan askerlerin bölgede kalacağını belirten açıklamalar geldiğini hatırlattı.

Sözcü Kalın, "Bu tavır sahada bir çok apaçık karışıklığa yol açıyor" dedi.

Türkiye, Afrin'den YPG'li teröristleri 18 Mart'ta tamamen temizlemişti.