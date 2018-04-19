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Son dakika... Trump'tan bırakma sinyali! Deprem etkisi yarattı...

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la planladığı buluşmanın verimli geçmemesi halinde görüşmeden çekileceğini söyledi

Son dakika... Trump'tan bırakma sinyali! Deprem etkisi yarattı...

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la planladığı buluşmanın verimli geçmemesi halinde görüşmeden çekileceğini söyledi

19 Nisan 2018 Perşembe 08:37
Son dakika... Trump'tan bırakma sinyali! Deprem etkisi yarattı...
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TRUMP, söz konusu açıklamayı CIA Direktörü ve müstakbel Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Kim'le gizlice buluştuğunu söylemesinden saatler sonra yaptı. ABD lideri ayrıca Pompeo-Kim görüşmesinin sorunsuz geçtiğini belirterek ikilinin iyi ilişkiler kurduğu bilgisini verdi.

Geçen yıl nükleer savaşın eşiğine gelen ABD ve Kuzey Kore arasındaki hakaret yarışında Trump Kim'e 'küçük roket adam' benzetmesi yapmış, Koreli liderden 'akıl hastası' gibi yanıtlar gelmişti.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe'yi Florida'da ağırlayan ABD lideri, yaptığı açıklamayla gelecek ay gerçekleşecek tarihi randevu öncesi Pyongyang yönetimine net bir mesaj vermiş oldu.

Trump, Pompeo'nun gizli Kore ziyaretini dün yazdığı Twitter mesajlarıyla duyurmuştu. Trump'ın verdiği bilgiye göre, tarihi randevu için beş ayrı mekan değerlendiriliyor.

2017 yılında gerçekleştirdiği füze testleriyle dünyayı titreten Kim Jong-un, bu ay içerisinde bir başka tarihi buluşmayı gerçekleştirecek. Halihazırda teorik olarak savaş halinde bulunan düşman kardeşler Kuzey ve Güney Kore liderleri, 27 Nisan tarihinde bir araya geliyor.

Tarihi randevular, birkaç ay öncesinde kimsenin hayal bile edemeyeceği nitelikte.

ABD'nin başkenti Washington'ı vurabilecek kıtalararası balistik füze deneyen Kim, geçen ay ilk yurt dışı ziyaretini Çin'e gerçekleştirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Başkanı Donald TrumpKuzey Kore Lideri Kim Jong-un
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