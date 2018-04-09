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Son dakika: Suriye'de askeri hava üssüne füze saldırısı! Karşılık verildi...

Reuters Haber Ajansı, Suriye'nin Humus şehrinde rejime ait "Tiyas Askeri Hava üssü"ne füze saldırısı gerçekleştiğini duyurdu.

Son dakika: Suriye'de askeri hava üssüne füze saldırısı! Karşılık verildi...

Reuters Haber Ajansı, Suriye'nin Humus şehrinde rejime ait "Tiyas Askeri Hava üssü"ne füze saldırısı gerçekleştiğini duyurdu.

09 Nisan 2018 Pazartesi 08:15
Son dakika: Suriye'de askeri hava üssüne füze saldırısı! Karşılık verildi...
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REUTERS'ın Suriye Devlet Televizyonu’na dayandırdığı habere göre, hava üssü yakınlarında şiddetli patlama sesleri duyuldu. Hava üssünün birçok füze tarafından hedef alındığı bildirildi. 

Suriye askeri kaynaklarından edinilen bilgilere göre ölü ve yaralıların olduğu ifade edilirken Suriye güçlerinin saldırıya karşılık verdiği de gelen bilgiler arasında. Konuyla ilgili üst düzey bir Amerikalı yetkiliden de açıklama geldi. Açıklamada Suriye'de Esad'a ait üsse ABD'nin saldırdığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

DONALD TRUMP TEHDİT ETMİŞTİ

Öte yandan Donald Trump, Suriye'de yaşanan ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kimyasal saldırı sonrasında sert açıklamalarda bulunmuştu. Trump açıklamasında, Esad'ın ödeyeceği bedelin büyük olacağını belirtmişti.

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SuriyeHumus şehrindeFüze Saldırısı
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