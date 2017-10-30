Son dakika: Şoka uğratan anlar! Barzani istifa edince...

IRAK güçleri karşısında yaşadığı hezimetin ardından Mesut Barzani'nin koltuğunu bırakmasıyla, Ortadoğu olağanüstü bir günü geri bıraktı. İstifanın yankıları ise sürüyor.

Art arda açıklamalar

09.10 : IKBY yönetimi, bir açıklamayla sağduyu çağrısı yaptı. Zaho'daki parti binalarının yakılmasını eleştiren açıklama şöyle:

"Herhangi bir partinin binası veya merkezine olabilecek her türlü saldırıya karşı uyarıyoruz. Söz konusu şiddet ve kışkırtmaları çıkaranlara karşı sert şekilde karşılık verileceğinin bilinmesini istiyoruz...

Tüm kent ve kasabalardaki vatandaşlarımızdan huzuru korumalarını, toplumda şiddet oluşturmaya çalışanlara izin vermemelerini istiyoruz."

Bakanlar Kurulu da benzer bir açıklama yaptı:

"Ortaya çıkan kışkırtma ve şiddet, vatandaşlarımızda üzüntü ve kaygıya yol açmıştır. Polis ve asayiş güçlerinin durumu kontrol altına almasını istiyoruz. İstenmeyen hiçbir olaya mahal vermemelerini, tüm parti, resmi ve siyasi kurumlara yönelik olası saldırılara izin verilmemesini diliyoruz.



Görülüyor ki bazı eller tarafından fitne ve şiddet ortamı oluşturulmaya çalışılıyor. Söz konusu girişimleri sert şekilde kınıyoruz. Burada kışkırtma ve şiddet olaylarına karışan herkesa sert şekilde yasal karşılık verileceğini belirtmek isteriz. Vatandaşlarımızdan da evlerine geri dönmelerini ve huzur ortamını koruyarak, güvenlik güçlerine yardım etmelerini istiyoruz."

Gazetecilere saldırdılar

08.40 : Parlamentodaki olaylar sırasında kimliği bilinmeyen kişiler, içeride mahsur kalan gazetecilere saldırdı. haberciler uzun süre dışarı çıkabilmek için bekledi.

08.35 : Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Türkiye'ye ihraç edilen petrolün geçtiği sınır kapılarının kontrolünü alacaklarını söyledi. İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile telefonda görüşen İbadi, "Federal güçlerin, ülke geneline ve Türkiye'ye ihraç edilen petrolün geçtiği sınır kapılarında kontrolü sağlaması gerekir. Bu gerçekleşmezse kriz derinleşir" dedi.

08.00 : Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) lideri Mesut Barzani'nin istifa etmesi, Erbil ve tüm Irak'ta deprem etkisi yarattı. Barzani'nin istifa mektubunun yerel parlamentoda onaylanmasının ardından protestocular meclisi bastı.



Reuters haber ajansı, Barzani'nin göreve devam etmesini isteyen eylemcilerin yerel parlamentoda ateş açtıklarını bildiriyor. Ellerinde Kalaşnikoflarla meclise giren peşmergeler, 'Başkanımız Barzani' sloganları attı.

Goran-Değişim Hareketi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, bazı milletvekillerinden parlamento binasında mahsur kaldığı duyuruldu. Yerel kaynaklar, binada mahsur kalan milletvekillerinin olayların yatışmasıyla güvenli bir şekilde tahliye edildiğini aktarıyor.



Parti binaları ateşe verildi

07.45 : Talabanilerin partisi Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ile Barzani'yi istifaya davet eden muhalif Goran Hareketi'ne bağlı binalar ise, ateşe verildi. Duhok'un Zaho ilçesindeki parti binaları, göstericiler tarafından yakıldı.

Kerkük'ün kaybedilmesiyle başlayan süreçte, Barzani'nin Kürdistan Demokrasi Partisi (KDP) ile KYB arasında karşılıklı suçlamalar vardı. Hezimetten birbirini sorumlu tutan taraflar, 'ihanet' suçlamalarında bulunuyordu.

Muhalif Goran Hareketi ise, Barzani'nin koltuğunu bırakmasını istiyordu.

Hezimetin hikayesi

07.50 : Yaklaşık bir yıl süren mücadelenin ardından tüm önemli kentlerini kanlı terör örgütü IŞİD'den temizleyen Irak'ta, 25 Eylül'deki bağımsızlık referandumu ülkeyi alt üst etti. IŞİD'in Musul'u alması üzerine Irak ordusunun bölgeden çekilmesi Kerkük ve diğer kentlerin Barzani kontrolüne geçmesini sağlamıştı. Barzani, Türkmenler, Araplar ve Kürtlerin birlikte yaşadığı Kerkük'ü referanduma dahil etti.

Uluslararası uyarılara ve Bağdat yönetiminin restine rağmen bağımsızlık referandumunda ısrar eden Barzani, üç hafta sonra büyük bir hezimet yaşadı.

Irak ordu birlikleri, Kerkük ve diğer şehirlerden çekilmesi için Barzani'ye verdiği sürenin dolmasıyla harekete geçti. Yaklaşık 24 saatlik bir sürede peşmerge kaçtı, tartışmalı bölgeler yeniden Bağdat yönetiminin kontrolü altına girdi. Kerkük'ün yanında Sincar, Tuzhurmatu ve Hanekin bu noktalardan bazıları.

07.40 : Mesut Barzani'nin istifasıyla başlayan gelişmeleri gün boyu canlı blogla aktaracağız.