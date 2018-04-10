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Son dakika... Savaş planı masada!

Amerikan ordu sözcüsü Ryder, "Televizyonda gördüğümüz resimler korkunç. Askeri seçenek kesinlikle değerlendiğimiz bir şey. Bu korkunç olay ışığında olduğumuz nokta şu; potansiyel askeri seçeneklere bakıyoruz ve bunu Başkan Trump'a sunuyoruz" dedi. Gece saatlerinde ABD, Fransa ve İngiltere arasındaki görüşme trafiğinde, Suriye'de atılacak adımlar masaya yatırıldı. Söz konusu görüşmeler, ABD'nin muhtemel saldırıyı tek başına yapmayacağı şeklinde yorumlanıyor

Son dakika... Savaş planı masada!

Amerikan ordu sözcüsü Ryder, "Televizyonda gördüğümüz resimler korkunç. Askeri seçenek kesinlikle değerlendiğimiz bir şey. Bu korkunç olay ışığında olduğumuz nokta şu; potansiyel askeri seçeneklere bakıyoruz ve bunu Başkan Trump'a sunuyoruz" dedi. Gece saatlerinde ABD, Fransa ve İngiltere arasındaki görüşme trafiğinde, Suriye'de atılacak adımlar masaya yatırıldı. Söz konusu görüşmeler, ABD'nin muhtemel saldırıyı tek başına yapmayacağı şeklinde yorumlanıyor

10 Nisan 2018 Salı 08:59
Son dakika... Savaş planı masada!
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ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Suriye kararını 24 veya 48 saat içinde vereceğini duyurmasıyla, gözler Pentagon'a çevrildi. Amerikan Savunma Bakanlığı, Başkan Trump'a Suriye'deki kimyasal saldırıya yanıt için bir dizi askeri seçenek sundu.

ABD ordu sözcüsü Albay Patrick Ryder, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford’un Trump’a çeşitli seçenekler sunduğunu ancak bunların detayları hakkında bir değerlendirme yapmayacağını söyledi.

Ryder, "Televizyonda gördüğümüz resimler korkunç. Askeri seçenek kesinlikle değerlendiğimiz bir şey. Bir cevap vereceksek bunun hangi seçeneklerden oluşacağı hakkında konuşmayacağım. Görevimiz Başkana seçenekler sunmak. Bu korkunç olay ışığında olduğumuz nokta şu; potansiyel askeri seçeneklere bakıyoruz ve bunu Başkan Trump'a sunuyoruz" dedi.

Pentagon sözcülerinden Eric Pahon ise, "Bazıları askeri, bazıları diplomatik olmak üzere birçok seçeneğimiz masada şu anda ancak Başkan karar vermeden bunları konuşamam" ifadesini kullandı.

Kuvvet komutanları Washington’da

ABD ordusunun kuvvet komutanları, Beyaz Saray'daki ulusal güvenlik toplantısına katılmak üzere Washington’daydı.

ABD tek başına saldırmayacak!

ABD lideri Donald Trump, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron'la gece saatlerinde Suriye'yi görüştü. Liderlerin telefon randevusunda Suriye'de atılacak adımlar ele alındı.

Amerikan ve İngiliz dışişleri bakanlıkları da görüşme trafiğinde. Taraflar, Suriye'deki kimyasal saldırıya verilecek yanıtı masaya yatırdı.

Üç ülke arasındaki temaslar, ABD'nin muhtemel bir saldırıyı tek başına yapmayacağı değerlendirmelerini beraberinde getirdi.

ABD, geçen yıl Han Şeyhun'da 80'i aşkın insanın öldüğü Sarin gazı saldırısının ardından Suriye'de rejime ait askeri hedefleri füzelerle vurmuştu. Onlarca Tomahawk füzesi Akdeniz'deki savaş gemilerinden fırlatılmış, Rusya savaşın kıyısından dönüldüğünü duyurmuştu.

Kıbrıs'tan ayrılan gemi gerilimi artırdı

ABD donanmasına ait USS Donald Cook adlı 'Aleigh Burke' sınıfı destroyer gemisinin Güney Kıbrıs'taki Larnaka Limanı'ndan ayrılması tartışmalara yol açtı.

Bazı haber kanalları destroyerin Suriye karasularına yaklaştığını öne sürdü.

Donald Cook (DDG-75) adlı füze destroyerinin, Tartus'un 100 kilometre açığına kadar geldiği iddia edildi.

Rus uçaklarının gemiyi dört defa alçak uçuş ile taciz ettiği de iddialar arasında yer alıyor.

ABD Donanması, geminin Larnaka’dan ayrıldıktan sonra nereye gittiğine ilişkin soruları yanıtsız bıraktı ancak Suriye karasularına yaklaştığı haberleri yalanlandı.

Suriye'de hafta sonu gerçekleşen kimyasal saldırıda, Doğu Guta'da 78 kişi yaşamını yitirdi. Şam rejiminin müttefiki Rusya, beklendiği gibi böyle bir saldırının olmadığını savunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Savaş PlanıABD Ve Müttefikleri
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