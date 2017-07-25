Son dakika: Savaş çıkaracak hamle! ABD'den İran'a uyarı ateşi

ABD donanmasına ait bir gemi, Arap Körfezi'nin kuzeyinde bir İran İran sahil güvenlik botuna uyarı ateşi açtı. İran gemisinin, ABD'ye ait gemiye yaklaşık 150 metre yaklaştığı için ateş açıldığı belirtildi.

ABD: UYARILAR GÖRMEZDEN GELİNİNCE ATEŞ AÇILDI

ABD'li yetkili, İran'a ait geminin ABD donanmasına 150 metre kadar yaklaştığını ve akabinde uyarı atışı yapıldığını aktardı. Yetkili, ABD donanması tarafından yapılan uyarıların İran gemisi tarafından görmezden gelindiğini iddia etti.

DEVRİM MUHAFIZLARININ TEKNESİ

İsmi açıklanmayan yetkilinin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

" İran Devrim Mufahızlarına bağlı tekne son sürat ilerliyor. Herhangi bir sinyale cevap vermedi. Uyarı ateşi açmaktan başka seçimimiz yoktu"