Son dakika... Saldırı fırtınası! 205 insan öldü

AFGANİSTAN'DA saldırı fırtınası durmuyor, dünyanın gözünü kapadığı ülke bugün bir kez daha patlayan bombayla sarsıldı. Son 24 saatte gerçekleşen üçüncü saldırı, Kabil yakınlarındaki bir askeri eğitim merkezini hedef aldı.

Savunma okulu Mareşal Fehim Üniversitesi içindeki üst düzey eğitim merkezine gelen patlayıcı yüklü araç, infilak ettirildi. Merkezi cehenneme çeviren patlamada en az 15 askerin yaşamını yitirdiği bildiriliyor.

Ülkede dün iki camiyi kana bulayan teröristler, en az 73 insanın canına kıymıştı. Kabil'de bir Şii camisine giren saldırgan önce içeridekileri taramış, ardından da üstündeki bombayı patlatarak kendini havaya uçurmuştu. Uluslararası haber ajansları Reuters ve AP'nin bugün servis ettiği fotoğraflarda, ibadathanenin tamamen kana bulandığı görülüyor.

Afganistan'da hafta başından bu yana gerçekleşen diğer saldırılar şöyle:

Salı günü intihar bombacıları ve silahlı teröristler polis eğitim merkezini bastı, en az 41 kişi öldü.

Yine Salı günü Gazne'de bombalı araç patlatıldı, en az 30 ölü kayıtlara geçti.

Perşembe günü Taliban teröristleri Kandahar'da bir askeri üste katliam yaptı, 60 askerden en az 43'ü yaşamını yitirdi. Aynı gün Gazne'de üç polis memuru öldürüldü.

Hafta başından bu yana gerçekleşen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 205'e çıktı.

On yıllardır istikrarsızlıkla boğuşan Afganistan'da, son bir yıl içinde hem terör örgütü IŞİD hem de Taliban saldırılarını artırdı. IŞİD son dönemde özellikle Şii camilerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Ülkede bu yıl içinde gerçekleşen saldırılarda can kaybı binlerle ifade ediliyor.