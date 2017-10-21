Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 25°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108489
ALTIN
151.184
DOLAR
3.6704
STERLİN
4.8424
EURO
4.3242
22 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
22 Ekim 2017 Alanya -...
Retina hastalıklarında erken tanı uyarısı
Retina hastalıklarında erken tanı uyarısı
Deterjan değil ama sadece 1 kapağı tüm lekeleri yok ediyor!
1 kapağı tüm lekeleri yok...
banner468

Son dakika... Saldırı fırtınası! 205 insan öldü

Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarındaki askeri eğitim merkezinde en az 15 can kaybı var. Hafta başından bu yana kan gölüne dönen ülkede ölü sayısı 200'ü aştı

Son dakika... Saldırı fırtınası! 205 insan öldü

Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarındaki askeri eğitim merkezinde en az 15 can kaybı var. Hafta başından bu yana kan gölüne dönen ülkede ölü sayısı 200'ü aştı

21 Ekim 2017 Cumartesi 17:42
Son dakika... Saldırı fırtınası! 205 insan öldü
banner404

AFGANİSTAN'DA saldırı fırtınası durmuyor, dünyanın gözünü kapadığı ülke bugün bir kez daha patlayan bombayla sarsıldı. Son 24 saatte gerçekleşen üçüncü saldırı, Kabil yakınlarındaki bir askeri eğitim merkezini hedef aldı.
Savunma okulu Mareşal Fehim Üniversitesi içindeki üst düzey eğitim merkezine gelen patlayıcı yüklü araç, infilak ettirildi. Merkezi cehenneme çeviren patlamada en az 15 askerin yaşamını yitirdiği bildiriliyor.

Ülkede dün iki camiyi kana bulayan teröristler, en az 73 insanın canına kıymıştı. Kabil'de bir Şii camisine giren saldırgan önce içeridekileri taramış, ardından da üstündeki bombayı patlatarak kendini havaya uçurmuştu. Uluslararası haber ajansları Reuters ve AP'nin bugün servis ettiği fotoğraflarda, ibadathanenin tamamen kana bulandığı görülüyor.

Afganistan'da hafta başından bu yana gerçekleşen diğer saldırılar şöyle:

Salı günü intihar bombacıları ve silahlı teröristler polis eğitim merkezini bastı, en az 41 kişi öldü.
Yine Salı günü Gazne'de bombalı araç patlatıldı, en az 30 ölü kayıtlara geçti.
Perşembe günü Taliban teröristleri Kandahar'da bir askeri üste katliam yaptı, 60 askerden en az 43'ü yaşamını yitirdi. Aynı gün Gazne'de üç polis memuru öldürüldü.
Hafta başından bu yana gerçekleşen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 205'e çıktı.

On yıllardır istikrarsızlıkla boğuşan Afganistan'da, son bir yıl içinde hem terör örgütü IŞİD hem de Taliban saldırılarını artırdı. IŞİD son dönemde özellikle Şii camilerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Ülkede bu yıl içinde gerçekleşen saldırılarda can kaybı binlerle ifade ediliyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AfganistanKabilPatlamaBombaSaldırışiiIntihar SaldırısıTerörTalibanIŞİDSon DakikaSon Dakika HaberleriHaberlerBugünHaberEğitimReuters
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cami saldırısında ölü sayısı 56'ya yükseldi
Cami saldırısında ölü sayısı 56'ya yükseldi
Öz kızına 24 yıl boyunca tecavüz eden babanın gizli bodrumu çıktı!
Öz kızına 24 yıl boyunca tecavüz eden babanın gizli bodrumu çıktı!
Almanya'da bıçaklı saldırı dehşeti! 5 kişi yaralandı
Almanya'da bıçaklı saldırı dehşeti! 5 kişi yaralandı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim