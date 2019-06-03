Son dakika - Rusya’dan Trump’a yanıt: Sorumlu Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump’ın İdlib'e yönelik bombardımanların sonlandırılması çağrısına Kremlin'den yanıt geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitriy Peskov, İdlib’deki teröristlerin saldırılarının önlenmesi için tedbirlerin alınması gerektiğini ve bu konuda sorumluluğun Türkiye'de olduğunu söyledi

Son dakika - Rusya’dan Trump’a yanıt: Sorumlu Türkiye
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ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan yayınladığı mesajda Rusya ve Suriye’ye çağrı yaparak, “İdlib’i bombalamayı bırakın” demişti.

Trump mesajında şu ifadeleri kullanmıştı: “Rusya, Suriye ve daha az ölçüde İran'ın Suriye'de İdlib vilayetine bomba yağdırdığını ve ayrım gözetmeksizin birçok masum sivili öldürdüğünü duyuyorum. Dünya bu kırımı izliyor. Amaç ne, bu size ne kazandıracak? Durun!”

​Sputnik’in aktardığına göre Peskov “İdlib'de hâlâ eskisi gibi çok fazla terörist ve militan toplanmış durumda. Burayı saldırılar için kullanıyorlar. Sivil mevzilere olduğu gibi Rus askeri mevzilerine yönelik de saldırgan eylemlerde bulunuyorlar. Bu kabul edilemez” dedi.

Rusya'nın Türkiye ile işbirliği yaptığını ve Türkiye'nin teröristlerin İdlib'den saldırı gerçekleştirilmesini önleme sorumluğu bulunduğunu vurgulayan Peskov sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu anlamda Soçi anlaşmaları uygulanıyor. Bu yönde çalışmalar yürütülüyor. İdlib'deki teröristlerin saldırıları kabul edilemez, saldırıların önlenmesi için de tedbirler alınıyor” ifadelerini kullandı.

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