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Son Dakika: Londra'da patlama!

İngiltere'nin başkenti Londra'da meydana gelen bir patlama nedeniyle 30'a yakın kişinin yaralandığı belirtildi. Patlamanın Yahudi bayramı kutlamaları sırasında olduğu bildirildi.

Son Dakika: Londra'da patlama!

İngiltere'nin başkenti Londra'da meydana gelen bir patlama nedeniyle 30'a yakın kişinin yaralandığı belirtildi. Patlamanın Yahudi bayramı kutlamaları sırasında olduğu bildirildi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 09:33
Son Dakika: Londra'da patlama!
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Kuzey Londra'nın Stamford Hill bölgesinde bir patlama meydana geldi. Reuters'ın haberine göre patlamada 30'a yakın kişi yaralandı. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor

Ajanslara düşen son dakika bilgisine göre, patlamanın Yahudi bayramı kutlamaları sırasında olduğu bildirildi.

Patlamanın nedeni ise henüz bilinmiyor ancak şenlik ateşine parlayıcı bir madde veya cep telefonu benzeri elektronik bir cihaz atılmış olabileceği tahmin ediliyor.

Yaralıların birçoğunun yüzlerinde yanıklar oluştuğu ifade edilirken, olay yerine çok sayıda acil yardım ekibi sevk edildi.

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Son Güncelleme: 03.05.2018 07:47
Anahtar Kelimeler:
Londrada Patlamaİngiltere
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