Son Dakika: Londra'da patlama!

Kuzey Londra'nın Stamford Hill bölgesinde Yahudilerin Lag BaOmer kutlamaları sırasında meydana gelen patlamada yaklaşık 30 kişi yaralandı.

ÖNCE TERÖR SALDIRISI SANILDI

Büyük bir gürültüyle yaşanan patlama çevre mahallelerden de duyuldu. Patlamanın hemen sonrasında harekete geçen Stamford polisleri, önce terör alarmı verdi. Geniş güvenlik çemberi oluşturulan bölgede arama tarama faaliyetleri başlatıldı.

ATEŞE CEP TELEFONU ATILDI

Habere göre patlamanın ateşe atılan bir cep telefonundan kaynaklandığı belirtildi. Yaralıların birçoğunun yüzlerinde ve vücutlarında yanıklar oluştuğu bildirilirken, olay yerine çok sayıda acil yardım ekibi sevk edildi.

Yahudi basını olaya ilişkin cep telefonu iddialarıyla birlikte ateşi tutuşturmak için dökülen benzinin fazlaca konulduğu ve bu yüzden ateşin bir anda parlayarak patlamaya yol açmış olabileceğini belirtti.