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Son dakika: Las Vegas katliamında ölü sayısı 50'ye çıktı!

Ünlü Mandalay Bay Oteli'nin hemen yanında gerçekleşen müzik festivalinde bir saldırgan 32. kattan ateş açtı. 20'den fazla kişi öldü, 100'den fazla yaralı var. Polis, Marilou Danley isimli kadının saldırıyla ilgisi olduğunu duyurdu

Son dakika: Las Vegas katliamında ölü sayısı 50'ye çıktı!

Ünlü Mandalay Bay Oteli'nin hemen yanında gerçekleşen müzik festivalinde bir saldırgan 32. kattan ateş açtı. 20'den fazla kişi öldü, 100'den fazla yaralı var. Polis, Marilou Danley isimli kadının saldırıyla ilgisi olduğunu duyurdu

02 Ekim 2017 Pazartesi 11:21
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ABD'NİN Las Vegas kentindeki bir müzik festivalinde katliam yaşandı. Ünlü Mandalay Bay Casino yakınlarındaki country müzik festivaline otomatik silahla ateş açan saldırgan, en az 20 kişiyi öldürdü. Hastaneye taşınan 100'den fazla yaralıdan durumu ağır olanlar var.

Polis, Las Vegas'ta yaşadığı belirlenen şüpheliyi, saldırıyı gerçekleştirdiği Mandalay Bay'in 32. katında öldürdüklerini açıkladı. En son yaptıkları açıklamada, bunun 'yalnız kurt' tarzı bir saldırı olduğunu ve herhangi bir örgütle alakası olmadığını düşündüklerini belirten Las Vegas Şerifi Joseph Lombardo, "20'den fazla kişi öldü, 100'den fazla yaralı var" dedi.

Lombardo, öldürülen şüpheliyle birlikte görülen Asyalı bir kadının yanı sıra Hyundai Tucson ve Chrysler Pacifica model iki otomobilin arandığını da ifade etti. 

Marilou Danley isimli kadının fotoğrafı, Las Vegas polisinin Twitter adresinden yayımlandı.

Olaydan sonra Las Vegas'taki McCarran Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar bir süreliğine durduruldu. 

Sosyal medyaya düşen ilk görüntülerde, yüzlerce kişinin panikle olay yerinden kaçtığı görüldü.

En kanlı saldırıdan 15 ay sonra

Amerikalı profesyonel poker oyuncusu ve sosyal medya fenomeni Dan Bilzerian, kaçma görüntüsünü paylaştı. Paylaşımında, sinkaflı ifadelerle "Aman Tanrım! Bir kız kafasından vuruldu" dedi.

ABD'de eğlence mekanlarını hedef alan son saldırı, geçen yıl Haziran ayında Florida'da gerçekleşmişti. Eşcinsellerin gittiği bir bara giren saldırgan 50 kişiyi öldürmüş, olay ABD tarihinin en kanlı silahlı saldırısı olarak kayıtlara geçmişti.

Kansas'ta silahlı saldırı: 3 ölü

ABD'nin Kansas eyaletindeki üniversite yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü.

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Son Güncelleme: 02.10.2017 16:37
Anahtar Kelimeler:
Son DakikaKonserSaldırıABDLas Vegas
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