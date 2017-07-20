Son dakika... Kuveyt İran Büyükelçisi'ni kovuyor

BASRA Körfezi'nde yeni bir kriz doğuyor. Körfezin küçük ülkesi Kuveyt, İran Büyükelçisi'ni kovdu.
Tahran yönetimini ülkedeki El Abdali örgütüne destek vermekle suçlayan Kuveyt, önce gün içinde İranlı diplomatların ülkeden ayrılmasını istedi.
Ardından, İran Büyükelçisi'ne Tahran'a dönmesi için 48 saat süre verildi.
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