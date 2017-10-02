Son dakika! Katliamın ardından her yerde aranan kadın yakalandı

ABD'NİN Las Vegas kentindeki konserde düzenlenen saldırıda en az 50 kişi öldü, 200 kişi de yaralandı. ABD basını saldırganın isminin 'Stephen Paddock' olduğunu açıkladı. Saldırganın Asya kökenli olduğu tahmin edilen arkadaşı Marilou Danley'in de yakalandığı ifade edildi.
FACEBOOK HESABINI KAPATMIŞ
Daha önceden Las vegas'ta gazino hostesi olan Marliou Danley, polis tarafından en az 50 kişinin öldüğü ve 200 kişinin yaralandığı " Las Vegas Kartliamı"nın şüphelisi olarak aranıyordu. Facebook'ta çocukları ve torunlarıyla pek çok fotoğrafı bulunan kadının facebook hesabını tamamen kapattığı belirlendi.
YAKALANDI
Heryerde aranan Marilou Danley, ilerleyen saatlerde yakalandı.
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