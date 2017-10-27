Son dakika! Katalanlar tek taraflı bağımsızlık ilan etti

KATALAN parlamentosunun bağımsızlık ilanı için yaptığı oylamada karar çıktı. İspanya'nın Katalonya özerk yönetimi parlamentosu, tek taraflı bağımsızlık ilan etti.

SADECE 10 VEKİL KARŞI OY KULLANDI

İspanya'da Özerk Katalonya Bölgesi'nde parlamento bağımsızlığın ilanı için meclise gelen önergeyi 70 oyla onayladı.

Bağımsızlığın ilanı için 68 evet oyu gerekiyordu. 10 vekil bağımsızlığa karşı oy kullanırken iki oy da geçersiz sayıldı. Madrid'de merkez hükümetin senatosu ise bugün bölgenin özerkliğini askıya alacak olan 155. Madde'nin yürürlüğe girmesini oylayacak. Katalonya parlamentosunda vekiller oylama sonucunun evet olduğunun duyurulmasının ardından Katalan marşını söyledi. Barselona sokaklarında bağımsızlık yanlısı binlerce gösterici kutlamalar yapmaya başladı.

Öte yandan, İspanyol Senatosu Katalan hükümetinin feshedilemesini oylayacak.

"KATALAN YETKİLİLERİ GÖREVDEN ALMAK İSTİYORUM"

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy senatörlerden Katalonya özerk bölgesinin doğrudan Madrid tarafından yönetilmesini öngören düzenlemeyi onaylamalarını istedi. Mariano Rajoy İspanya Senatosu'nda yaptığı konuşmada, Katalonya Özerk Bölgesi Başkanı Carles Puigdemont'u, yardımcıları ve bakanlarıyla birlikte görevden almak istediğini açıkladı.

"BAŞKA SEÇENEĞİMİZ YOK"

Gelinen noktada özerk bölgenin yetkilerini almaları gerektiğini çünkü önlerinde başka seçenek olmadığını belirten Rajoy, Katalonya yönetimini, bağımsızlık talebinde ısrar ederek "hukukun üstünlüğü prensibine uymamakla" suçladı.

REFERANDUMDAN BAĞIMSIZLIĞA "EVET" ÇIKMIŞTI

Katalonya'da 1 Kasım'da yapılan ve İspanya Anayasa Mahkemesi'nin "yasa dışı" olduğuna hükmettiği bağımsızlık referandumuna katılım oranı yüzde 43 olmuştu. Referanduma katılanların yüzde 90'ı bağımsızlığa "Evet" demişti.

Puigdemont bu sonuç sonrası bir bağımsızlık deklarasyonunu imzalamış ancak bunun uygulanmasını askıya alarak Katalonya ile İspanya hükümetleri arasında müzakere çağrısı yapmıştı.

KATALANLAR ISRARCI

Katalan koalisyon hükümetine destek veren bağımsızlık yanlısı sol parti CUP'den bir milletvekili bugünkü oturumdan önce, "Katalan cumhuriyeti yolunda ilerleyeceğiz" demişti.

Barcelona'da yayımlanan günlük El Periodico gazetesi de bugün "Bağımsızlık ilanı ve Güle Güle" manşeti ile çıktı.

Fakat bağımsızlığa karşı olan Yurttaşlar Partisi'nin lideri, Katalonya Özerk Bölgesi Başkanı Carles Puigdemont'u, krizi müzakereler yoluyla çözme konusunda sayısız fırsatı kaçırmakla suçladı.

İspanya Senatosu ve Katalonya Parlamentosu'ndaki oturumlar yarın da sürebilir.