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Son dakika: İsrail'den Gazze'ye saldırı

İsrail Hava Kuvvetleri, roketli saldırıya yanıt olarak Gazze’deki Hamas’ın eğitim kampı ve silah deposunu vurdu

Son dakika: İsrail'den Gazze'ye saldırı

İsrail Hava Kuvvetleri, roketli saldırıya yanıt olarak Gazze’deki Hamas’ın eğitim kampı ve silah deposunu vurdu

08 Aralık 2017 Cuma 23:16
Son dakika: İsrail'den Gazze'ye saldırı
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GÜVENLİK kaynaklarından alınan bilgiye göre, sınırda konuşlanan İsrail topçu birlikleri, Gazze'nin kuzeyindeki İsrail sınırıyla Beyt Hanun beldesi arasında direniş gruplarına ait askeri bölgeye saldırdı.
ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararına Filistinlilerin yoğun protesto düzenlediği ‘Öfke Günü’nde Gazze ve İsrail arasında karşılıklı saldırılarda bulundu.

İsrail Hava Kuvvetleri komutanlığından yapılan açıklamada, “Bugün İsrail’e yönelik fırlatılan roketlere yanıt olarak Hava Kuvvetleri, Gazze’deki Hamas’ın eğitim kampı ile silah deposunu vurdu” dendi.

Filistinli güvenlik yetkilileri, İsrail savaş uçakları tarafından gerçekleştirilen hava saldırısında en az 10 kişinin yaralandığını doğruladı.

İsrail ordusundan bu akşam yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nden İsrail'e iki roket atıldığı, roketlerden birinin füze savunma sistemi tarafından havada imha edildiği, diğer roketin nereye düştüğüne dair arama çalışmalarının sürdüğü ifade edilmişti.

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Son Güncelleme: 08.12.2017 23:21
Anahtar Kelimeler:
Gazze
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