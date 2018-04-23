Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 22°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
110932
ALTIN
175.230
DOLAR
4.0581
STERLİN
5.7077
EURO
4.9812
Twitter'a dünya genelinde erişim sağlanamıyor
Twitter'a dünya genelinde erişim sağlanamıyor
Bahar Aylarında Yağ Yaktıran Gıdalar
Bahar Aylarında Yağ Yaktıran Gıdalar
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 23 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 22 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...

Son dakika... IŞİD: Irak'taki tüm seçim merkezleri hedef

Uzun süre sonra yayınlanan ilk ses kaydında Iraklı Sünnilerden 12 Mayıs'taki seçimlerde sandıklardan uzak durma çağrısı yapıldı

Son dakika... IŞİD: Irak'taki tüm seçim merkezleri hedef

Uzun süre sonra yayınlanan ilk ses kaydında Iraklı Sünnilerden 12 Mayıs'taki seçimlerde sandıklardan uzak durma çağrısı yapıldı

23 Nisan 2018 Pazartesi 09:55
Son dakika... IŞİD: Irak'taki tüm seçim merkezleri hedef
banner404


TERÖR örgütü IŞİD, Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılacak genel seçimler öncesi bir tehdit mesajı yayınladı.

BBC İzleme Servisi'nin haberine göre, IŞİD sözcüsü Ebu Hasan El Muhacir Pazar günü mesajlaşma uygulaması Telegram üzerinden yayımladığı 48 dakikalık ses kaydında "Seçim merkezleri ve buralarda bulunanlar hedef olacaklardır" dedi. Söz konusu tehdit mesajında sandığa gitmemesi istenen kitle, Sünniler.

IŞİD'in haftalık gazetesi Al Naba'nın 20 Nisan tarihli sayısında da benzer bir uyarı yer almıştı.

Örgüt ister aday, ister yetkili, isterse de seçmen olsun, seçimlerde yer ala herkesin düşman sayılacağı uyarısında bulunmuştu.

IŞİD Sözcüsü Ebu Hasan El Muhacir'in son mesajı en erken 14 Nisan tarihinde kaydettiği ya da mesajını bu tarihte yenilediği anlaşılıyor.

Zira mesajda ABD, Fransa ve İngiltere'nin aynı gün Suriye'de düzenlediği hava saldırılarına değiniliyor.

'Yeni bir aşamadayız'

Mesajda ABD'ye yönelik eleştiriler sürse de, IŞİD militanlarından Rusya ve İran'a odaklanmaları isteniyor, "Bugün cihatta dönüm noktası niteliğinde yeni bir aşamadayız" deniyor.

Ayrıca IŞID'in Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki varlığına atıfla, ABD'nin Kudüs'ü başkenti olarak tanıdığı İsrail'i koruyamayacağı vurgulanıyor.

IŞİD, Suriye'deki "fiili" başkenti Rakka'nın kontrolünü Ekim ayında kaybetmişti.

Örgütün lider kadrosundan Eylül ayından bu yana böylesine kapsamlı bir ses mesajı gelmemişti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Iraklı SünnilerIraktaki Tüm Seçim Merkezleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fırtına can aldı: 1 ölü, 7 yaralı
Fırtına can aldı: 1 ölü, 7 yaralı
Kendine benzeyen kadını öldürüp kimliğini çalan katil yakalandı
Kendine benzeyen kadını öldürüp kimliğini çalan katil yakalandı
Ülke kararını verdi! Çocuk tecavüzüne idam
Ülke kararını verdi! Çocuk tecavüzüne idam

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim