Son dakika... İran'dan tehdit gibi açıklama!

Ülkesinin resmi televizyon kanalına çıkan İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, ABD’nin nükleer anlaşmayı bozma yönündeki çabalarına sert bir çıkışla cevap verdi.
Salihi, 2015’teki anlaşma öncesinden daha yüksek seviyede uranyum zenginleştirmeye teknik olarak hazır olduklarını belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump’a “kendine gelme” ve anlaşmayı bozmama çağrısında bulundu.
Trump, ABD Başkanı seçilmeden önce ve seçildikten sonra, Barack Obama döneminde imzalanan anlaşmayı bozacağı yönündeki ifadeleri sık sık kullanıyor. Ancak henüz bu konuda ciddi bir adım atabilmiş değil.
Anlaşma 2015'te İran ile Rusya, ABD, Fransa, İngiltere, Çin ve Almanya'dan oluşan P5+1 ülkeleri arasında imzalanmıştı. ABD dışında anlaşmaya karşı çıkan taraf yok. Ancak taraf olmayan İsrail, İran'ın baskı altına alınması için anlaşmanın bozulması gerektiğini öne sürüyor.
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