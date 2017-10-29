Son dakika! IKBY Parlamentosu'nda silah sesleri

IKBY Başkanı Mesud Barzani’nin yetkilerinin diğer mercilere devredilmesi gündemiyle toplanan Kürt Parlamentosu’nda kapalı oturum gerçekleştiriliyor.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin 1 Kasım itibarıyla sona eren başkanlık görevine "devam etmeyeceği ve süresinin uzatılmasını da kabul etmediği" bildirildi.

IKBY meclisinde düzenlenen bugünkü oturumda Barzani'nin daha önce yolladığı mektup okundu.

Mektupta Barzani'nin şu ifadeleri yer aldı:

"1 Kasım itibarıyla süresi dolan başkanlık görevime devam etmek istemiyorum. Aynı zamanda başkanlık yasasının değiştirilmesi veya süresinin de uzatılmasını kabul etmiyorum. Başkanın yetki ve görevinden kaynaklı yasal boşluğun yaşanmaması için en kısa zamanda tarafların toplanması gerekiyor."

IKBY Başkanı Barzani, halk içinde "hakların elde edilmesi ve kazanımların korunması" için çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.

EL CEZİRE: NEÇİRVAN BARZANİ GELEBİLİR

Katar merkezli El Cezire kanalı ise Kürt bölgesinde birçok kişinin Barzani'nin bir süre için ayrılacağını ve arka planda kalacağını düşündüğünü söylerken, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani'nin Mesut Barzani'nin görevini bir süre için yürütebilieceği ifadelerine yer verdi.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin yetkilerinin hükümet, Parlamento ve Adalet Konseyi'ne devredilmesi kararı, Parlamento'da yapılan oylama sonucunda oy çokluğuyla kabul edildi.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil Milletvekili Aydın Maruf, Parlamento'nun, görev süresi dolan Barzani'nin başkanlık yetkilerinin hükümet, Parlamento veya Adalet Konseyi'ne devredilmesini oy çokluğuyla kabul ettiğini ifade etti.

Maruf, Parlamento'da ayrıca IKBY Başkanlık Divanı Kurumu'nun da lağvedilmesine karar verildiğini söyledi.

Mesut Barzani, bugün Parlamento'ya gönderdiği mektupta, 1 Kasım itibarıyla sona erecek başkanlık görevine "devam etmeyeceği ve süresinin uzatılmasını da kabul etmediğini" bildirmişti.