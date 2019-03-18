Son dakika - Hollanda'daki saldırıyı gerçekleştiren Tanış yakalandı

HOLLANDA'NIN Utrecht kentindeki Oudenrijn Hastanesi yakınlarında, bu sabah yerel saatle 10.45’te tramvayda düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 9 kişi de yaralandı. Saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla aranan Gökmen Tanış’ın, Yozgat doğumlu olduğu ortaya çıktı. Öte yanan, Utrecht Belediye Başkanı Jan van Zanen'ın, polis ve savcı sözcüsü ile yaptığı basın toplantısında, Utrecht kentindeki 24 Ekim Meydanı'nda düzenlenen silahlı saldırıdaki şüpheli Gökmen Tanış'ın yakalandığı açıklandı.

"YAPTIYSA CEZASINI ÇEKSİN"

Gökmen Tanış’ın babası Mehmet Tanış’ın, yıllar önce Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Sırçalı beldesinden ailesiyle Hollanda’ya gittiği, 2008’de eşinden boşanıp Türkiye’ye döndüğü ve Kayseri’ye yerleştiği öğrenildi. İkinci evliliğini yapan Mehmet Tanış, ilk eşinden olan ve Hollanda’da yaşamaya devam eden oğlu Gökmen Tanış ile 11 yıldır görüşmediklerini söyledi.

DHA’ya konuşan baba Tanış, oğlunun amcasının kızı ile evlendiğini, 2 ay sonra boşandıklarını belirtti.

YAKALANDI

Polis Sözcüsü Rob van Bree de kendilerine gelen yeni bir bilgiye göre şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Belediye Başkanı Jan van Zanen, silahlı saldırının henüz sebebinin belli olmadığını belirterek, hayatını kaybedenlerin aileleri, yaralananlar ve olayı yaşayanların yanında olduğunu ifade etti.

ŞÜPHELİ SALDIRGANIN SİCİLİ KABARIK

Hollanda kamu yayın kuruluşu NOS'ta çıkan haberlerde, şüphelinin daha önce tecavüz ve farklı tehditlerden dolayı sicilinin olduğu yönünde iddialar bulunduğu ancak bunların kesinleştirilemediği belirtildi.

HOLLANDA'DA POLİSİN OPERASYON YAPTIĞI BÖLGEDEKİ TÜRKLER KONUŞTU

Hollanda’nın Utrecht kentinde, 3 kişiyi öldürüp, 9 kişiyi de yaralayan şüphelinin bulunduğu düşünülen bölgede polisin operasyonu sürüyor.

Hollanda polisinin şüphelinin kimliği ve fotoğrafını yayınlamasının ardından, bölgede yaşayan Türkler de operasyonun sürdüğü Kanaleneiland semtine geldi.

RUHSAL SORUNLARI OLAN BİRİ

Türkler, Öğrendiğimiz kadarı saldırgan, yengesini öldürdükten sonra tramvaya biniyor ve bir durak sonra indikten sonra da iki kişiyi de orada öldürüyor. Türk olduğunu söylüyorlar ama inşallah öyle değildir diye konuştu. Polisin, olayın şüphelisi olarak duyurduğu ismi tanıdıklarını söyleyen bazı Türkler ise, Ruhsal sorunları olan, ailevi sorunları olan biriydi. Cezaevi geçmişi olmuştu. Hollanda hükumeti bunu teröre bağlıyor ama biz öyle sanmıyoruz dedi.

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2019, 21:00