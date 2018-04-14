Son dakika haberi! Şam’da siren sesleri acil koduyla çaldı

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki kimyasal saldırıya ilişkin "saldırı emri" verdiğini açıklamasından sonra ABD ile Fransa ve İngiltere Suriye rejimi hedeflerini vurmaya başladı. Şam ve Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayına bakan Qasioun Dağı’nın bombardıman esnasındaki o anı fotoğraf karesine yansıdı. Saldırı esnasında Şam’da acil koduyla siren sesleri duyulmaya başladı.

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