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Son dakika! Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Sarkozy gözaltında

Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2007 seçim kampanyasının finansmanıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındı

Son dakika! Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Sarkozy gözaltında

Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2007 seçim kampanyasının finansmanıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındı

20 Mart 2018 Salı 10:49
Son dakika! Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Sarkozy gözaltında
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FRANSA'NIN eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2007 cumhurbaşkanı seçimlerinde Libya'dan usulsüz mali destek aldığı iddiaları ile ilgili soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
FransaNicolas SarkozySoruşturma
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