Son dakika: Erdoğan ve Trump görüşmesi için önemli açıklama

Beyaz Saray'dan gelen açıklamada da iki lider in Suriye'deki gelişmeler nedeniyle sürekli irtibat halinde kalacakları belirtildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasında bu gece telefon görüşmesi gerçekleşti. Erdoğan ve Trump görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulundu

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