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Günlük Burç Yorumu - 12 Nisan 2018 Perşembe
12 Nisan Günlük Burç Yorumu

Son dakika: Erdoğan ve Trump görüşmesi için önemli açıklama

Beyaz Saray: İki lider gündemdeki gelişmeler için iletişim halinde kalacak

Son dakika: Erdoğan ve Trump görüşmesi için önemli açıklama

Beyaz Saray: İki lider gündemdeki gelişmeler için iletişim halinde kalacak

12 Nisan 2018 Perşembe 09:04
Son dakika: Erdoğan ve Trump görüşmesi için önemli açıklama
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile  dün gece telefonda görüştü. 

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasında bu gece telefon görüşmesi gerçekleşti. Erdoğan ve Trump görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulundu

Beyaz Saray'dan gelen açıklamada da iki liderin Suriye'deki gelişmeler nedeniyle  sürekli irtibat halinde kalacakları belirtildi.

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İki LiderGündemdeki Gelişmeler
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