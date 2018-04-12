Son dakika: Erdoğan ve Trump görüşmesi için önemli açıklama

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile dün gece telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasında bu gece telefon görüşmesi gerçekleşti. Erdoğan ve Trump görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulundu
Beyaz Saray'dan gelen açıklamada da iki liderin Suriye'deki gelişmeler nedeniyle sürekli irtibat halinde kalacakları belirtildi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.