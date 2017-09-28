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Son Dakika! Erbil'e tüm dünyadan uçuşlar duruyor

AFP haber ajansı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki Erbil kentine yönelik tüm yabancı uçuşların cuma günü sona ereceğini duyurdu

Son Dakika! Erbil'e tüm dünyadan uçuşlar duruyor

AFP haber ajansı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki Erbil kentine yönelik tüm yabancı uçuşların cuma günü sona ereceğini duyurdu

28 Eylül 2017 Perşembe 11:29
Son Dakika! Erbil'e tüm dünyadan uçuşlar duruyor
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KUZEY Irak  Kürt Bölgesel Yönetimi'nde yapılan referandumun ardından Barzani'ye yaptırım üstüne yaptırım geliyor.  Irak'ın  Erbil'e uçuşlarını durdurmasının ve  İran'ın kara ile hava sınırını Barzani'ye kapatmasının ardından  Erbil'e yönelik tüm yabancı uçuşlar cuma günü sona eriyor.

IRAK TALEP ETMİŞTİ

AFP'ye konuşan  Erbil havaalanı direktörü Talar Faik Salih,  Erbil'e tüm yabancı uçuşların cuma günü akşam 18:00'den itibaren sona ereceğini söyledi.  Irak hükümeti, dün yapılan açıklamayla yabancı havayolu şirketlerinden  Erbil'e uçuşları durdurmalarını talep etmişti.

HAVAYOLU ŞİRKETLERİ KARARA UYDU

Mısır merkezli EgyptAir ve Lübnanlı MEA'in de  Erbil'e gerçekleştirdikleri uçuşları cuma gününden itibaren durduracaklarını duyurdu. MEA Başkanı Muhammed el Hut, ajansa yaptığı açıklamada, "Şu an için durduruyoruz. Sorun çözülene kadar, son uçuş 29'unda" dedi.

IKBY'nin sınırları içerisinde birisi  Erbil, diğeri  Süleymaniye'de olmak üzere iki tane uluslararası havalimanı bulunuyor.

Irak Başbakanı Haydar el İbadi,  Bağdat'ta salı günü düzenlediği basın toplantısında, Kuzey  Irak'ta faaliyet gösteren uluslararası havalimanlarının kontrolünün  Irak hükümetine devredilmesi için IKBY'ye 3 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde bu havalimanlarını uluslararası uçuşa kapatacaklarını söylemişti. Ancak IKBY "yasa dışı" olarak tanımladığı bu talebi reddetti.

KATAR DA KATILDI

Diğer taraftan  Katar da 29 Eylül-1 Ekim arasında Kuzey  Irak'a uçuşları durdurma kararı aldı.

PEGASUS DURDURMUŞTU,  THY DEVAM EDİYOR

Öte yandan  Pegasus da dün  Erbil'e uçuşlarını durdurduğunu duyurmuştu.  THY ise uçuş durdurma gibi bir yaptırım yapmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Kürt Bölgesel YönetimiFransız Haber AjansıTürk Hava YollarıMESUD BARZANİMesut Barzani
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