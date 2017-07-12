Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Son dakika... Dünya bu haberle sarsıldı! Kopan parça İstanbul'dan büyük!

Güney Kutbu ile Atlas Okyanusu arasındaki en büyük buz sahanlığı Larsen C'deki çatlak tamamen kırıldı, insanlığın şimdiye kadar görmediği büyüklükteki buz dağlarından biri ortaya çıktı. Yaklaşık 6 kilometrekarelik bir alanı kaplayan dev buzdağının kopuşunu, Amerikan uydusu görüntüledi. Buzdağının yüzölçümü İstanbul'dan büyük, Kıbrıs adasının üçte ikisi kadar. Ağırlığı ise 1 trilyon tondan fazla

Son dakika... Dünya bu haberle sarsıldı! Kopan parça İstanbul'dan büyük!

Güney Kutbu ile Atlas Okyanusu arasındaki en büyük buz sahanlığı Larsen C'deki çatlak tamamen kırıldı, insanlığın şimdiye kadar görmediği büyüklükteki buz dağlarından biri ortaya çıktı. Yaklaşık 6 kilometrekarelik bir alanı kaplayan dev buzdağının kopuşunu, Amerikan uydusu görüntüledi. Buzdağının yüzölçümü İstanbul'dan büyük, Kıbrıs adasının üçte ikisi kadar. Ağırlığı ise 1 trilyon tondan fazla

12 Temmuz 2017 Çarşamba 17:31
Son dakika... Dünya bu haberle sarsıldı! Kopan parça İstanbul'dan büyük!
banner404

ANTARTİKA'DAKİ Larsen C buz sahanlığındaki devasa boyutlarda büyüyen çatlak, sonunda koptu. Güney Kutbu ile Atlas Okyanusu arasındaki en büyük buz sahanlığı Larsen C'deki çatlağın ana kütleden kopmasıyla, insanlığın şimdiye kadar görmediği büyüklükteki buz dağlarından biri ortaya çıktı.

Yaklaşık 6 kilometrekarelik bir alanı kaplayan dev buzdağının kopuşunu, bir ABD uydusu belirledi. Kopan buzdağı İstanbul'dan büyük, Kıbrıs adasının üçte ikisi kadar.

Çarşamba günü gerçekleşen kopuşu, bilim insanları uzun süredir bekliyordu. Beyaz kıtayı sürekli gözetleyen Avrupa Birliği'nin Sentinel-1 uydusu, Mayıs ayı sonunda çatlağın büyüdüğünü tespit etmişti.

Haziran ayının ilk günü BBC'ye konuşan Swansea Üniversitesi'nden Prof. Dr. Adrian Luckman, buzulun kalınlığının 350 metreyi bulduğunu aktarmıştı: "Yeni yarılma 16 kilometrenin ötesine geçti, buzulun köşesinden 13 kilometrelik bir kısım sağa dönerek hareket halinde. Yeni bir buz dağının doğması çok yakın."

Buz sahanlığı tümden çökebilir

Larsen A buz sahanlığı 1995 yılında çökmüştü. 2002'de Larsen B'de ani bir kopuş gerçekleşince, bilim insanları Larsen C'deki çatlağı yıllardır kaygıyla izliyordu. Uzmanlar, dev çatlağın bir kopuşla ana kütleden ayrılması durumunda Larsen C'nin de Larsen B gibi çökmesinden endişe ediyor.

Kopan buz dağı yine suda yüzeceği için deniz seviyesinde yükselmeye yol açmayacak. Ama buz sahanlığında yeni kopuşlar olursa, bu buz sahanlığının ardındaki Antarktika'dan denize doğru buzul akışını hızlandırabilir ve suda yüzmeyen buzul hacmindeki artış deniz seviyesini yükseltebilir.

Şu anda kıtadan akan buzulların denize inmesi Larsen C buz sahanlığı tarafından engelleniyor. Bu engel ortadan kalkarsa tahminlere göre, küresel olarak deniz seviyesi 10 santimetre yükselebilecek.

Aralık ayında çatlak büyümüştü

Çatlak geçen yıl Aralık ayında aniden büyümüş ve 6 bin kilometrekarelik bir buz kütlesi ile Antarktika arasında sadece 20 kilometrelik bir bağlantı kalmıştı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
AntarktikaLarsen CGüney KutbuAtlas OkyanusuBuzulBuz DağıKopuşçatlakSentinel-1UyduAvrupa BirliğiAdrian LuckmanAvrupaİstanbulABDSon DakikaSon Dakika HaberleriHaberler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kazada kopan bacağını kafasının altına yastık yaparak iki saat beklettiler
Kazada kopan bacağını kafasının altına yastık yaparak iki saat beklettiler
Bono'nun kurduğu dernekte skandal! Kadınlar cinsel ilişkiye zorlanmış
Bono'nun kurduğu dernekte skandal! Kadınlar cinsel ilişkiye zorlanmış
Pazar günü çalışmak yasaklandı, halk ikiye bölündü
Pazar günü çalışmak yasaklandı, halk ikiye bölündü

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim