Son dakika! Çatışmalar sürüyor! Bozguna uğrayan Peşmerge kaçıyor

IRAK'TA merkezi yönetim ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasında tırmanan gerilimin ardından Irak ordusu gece yarısı Kerkük'e operasyon başlattı. Irak devlet televizyonu, petrol sahalarını kapsayan büyük bir alanının peşmergeden geri alındığını duyurdu. Uluslararası haber ajansları Peşmerge güçlerinin, Kerkük'ün güneyindeki bölgelerden çekildiğini duyurdu.

IKBY Güvenlik Ajansı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Iraklı güçler ve Haşdi Şabi'nin Kerkük'ün güneyindeki Tazehurmatu'dan topyekün harekete geçtiği ifade edildi. Açıklamada, söz konusu güçlerin amacının, Kerkük kentine girip Peşmerge'nin kontrolündeki "K1 Askeri Üs" ve petrol kuyularını almak olduğu kaydedildi.

PEŞMERGE, KERKÜK'ÜN GÜNEYİNDEN ÇEKİLDİ

Irak'ın Kerkük kentindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne (KYB) bağlı Peşmergelerin, Haşdi Şabi ile anlaşmalı olarak kentin güney cephesinden çekildiği iddia edildi.

Kerkük'ün batısındaki 5. Cephe Komutanı Kemal Kerküki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kerkük'ün güneyinde bulunan 4.Cephedeki Peşmergelerin, Irak merkezi hükümetiyle anlaşmalı şekilde kent merkezinin iç kesimine doğru çekildiğini" ileri sürdü.

"ERBİL'DEN TAKVİYE GÜÇLER YOLA ÇIKTI"

Kerküki, güneydeki Peşmergelerin ani bir şekilde çekilmesi üzerine Erbil'den takviye güçlerin yola çıktığını ifade etti.

KEYVAN ASKERİ ÜSSÜ'NDE KONTROL SAĞLANDI

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Savaş Medya Ağı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Terörle mücadele güçleri, Kerkük Keyvan Askeri Üssü'nde kontrolü sağlayarak buradaki askeri dağılımı yeniden gerçekleştirdi." denildi.

Irak güvenlik güçlerinin Kerkük'ün kuzeyindeki doğal gaz yatakları, polis karakolu ve Kerkük Elektrik Dairesi'nde de kontrolü sağladığı belirtilmişti.

ELE GEÇİRİLEN DİĞER BÖLGELER

Öte yandan Irak devlet televizyonu, Irak birliklerinin Kerkük'te çok geniş bir alanı ele geçirdiğini iddia etti.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı'nın yazılı açıklamasına göre ise "Kerkük'te güvenliği sağlama operasyonları kapsamında Halid Köprüsü Kapısı, Riyad-Halid Mektep yolu, Meryem Beg sınır kapısı ve Reşad-Meryem Beg yolunda kontrol sağlandı." denildi.

Açıklamada ayrıca, Irak güvenlik güçlerinin Kerkük'ün kuzeyindeki doğal gaz yatakları, polis karakolu ve Kerkük Elektrik Dairesi'nde de kontrolü sağlayarak ilerlediği aktarılıdı.

HAŞDİ ŞABİ, KÜRT MAHALLESİNE GİRDİ

Kerkük savaşından gelen son haber Haşdi Şabi güçlerinin saldırısıyla ilgili oldu. Tuzhurhurmatu'da Kürtlerle - Haşdi Şabi çatışıyordu. Gelen son dakika haberlere göre Haşdi Şabi'ye bağlı bazı güçler ilçedeki Kürt mahallelerine girdi. Tuzhurmatu Asayişi Müdürü Kawe Mele Perwez, "Savunuyoruz. Ancak ne yazık ki bazı peşmerge birliklerinin çekilmesinden dolayı Heşdi Şabi'ye bağlı gruplar, Kürt mahallelerine girdi" dedi.

İBADİ ORDUYA TALİMATI VERDİ

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, silahlı kuvvetlere Kerkük'te tüm bileşenlerin can güvenliğini koruma talimatı verdi.

Devlet televizyonunun haberinde, "Başbakan Haydar İbadi, silahlı kuvvetlere Kerkük'te bulunan tüm bileşenlerin can güvenliğini koruma talimatı verdi." denildi.

HAŞDİ ŞABİ DE DESTEK VERECEK

İbadi, Kerkük'te güvenliğin sağlanması için kent halkı ve Peşmerge ile de işbirliği yapılmasını istedi.

Haberde ayrıca, terörle mücadele gücü, 9. Tugay ve federal polisin, Kerkük'te çatışma yaşanmadan geniş bölümde kontrolü sağladığı aktarılarak, İbadi'nin, "Ortak Operasyonlar Komutanlığı altında bulunan Haşdi Şabi de, silahlı kuvvetlere Kerkük dışında destek sunuyor." ifadelerine yer verildi.

IRAK ORDUSU AĞIR SİLAHLARLA SALDIRDI

Teymur, Iraklı güçlerin ağır silahlarla kendilerine ateş açması sonucu Peşmerge'nin de karşılık verdiğini ve çatışmanın devam ettiğini söyledi.

Bunun yanında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin Başdanışmanı Hemin Hawrami ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ön cephedeki Peşmerge komutanlarından aldığı bilgilere göre Haşdi Şabi'ya ait 4 hummerin yakıldığını ileri sürdü.

Hawrami, Iraklı güvenlik güçlerinin güneyden ilerleyişinin de Peşmerge tarafından durduruluğunu kaydetti.

KERKÜK VALİSİ: KARŞI KOYUN

Barzani'ye yakınlığı ile bilinen Rudaw'a konuşan Kerkük'ün azledilen Valisi Necmettin Kerim kenti teslim etmeyeceklerinin belirtirken halkı sokağa çağırdı.

Peşmerge güçlerinin ve silahlanan bazı yerel güçlerin Kerkük merkezinde Irak güçlerinin gelişi için hazırlandığı belirtiliyor.

PENTAGON: ODAĞIMIZ DEAŞ OLMALI

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan Kerkük'teki gelişmelere yönelik açıklama yaptı. Yapılan açıklama ise şöyle:

"Gerginliği artıracak adımlardan uzak durun. Şiddete karşıyız. Odağımız IŞİD olmalı. Irak'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Talihsiz referanduma rağmen diyalog en iyi yol"

Irak hükümeti, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Kerkük'e PKK'lıları getirdiğini ileri sürerek, "Kerkük'teki PKK varlığı savaş ilanıdır" açıklamasında bulunmuştu.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi başkanlığında askeri ve güvenlik yetkilileri ile toplantı yapılmış ve toplantının ardından Kerkük ve diğer bölgelerin Irak hükümetinin otoritesine bırakılması talep edilmişti.

MEMURLARA "İŞİNİZE GİDİN" ÇAĞRISI

Kerkük'te çatışmalardan dolayı işlerine gitmeyen memurlara iş yerlerine gitmeleri ve mesailerine devam etmeleri çağrısında bulundu.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kerkük'te Arap, Kürt, Türkmen ve Hiristiyanların güvenliğini sağlama sorumlulukları olduğu belirtilerek, "Tüm memurlara, yerel güvenlik ve polis güçlerine acilen işyerlerine gitmeleri ve mesailerine devam etmeleri çağırısında bulunuyoruz." denildi.

Açıklamada ayrıca, tüm memurların güvenliğinin sağlanacağı kaydedildi.

