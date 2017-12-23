Son dakika... Büyük felaket! Toprak altında kalan yaklaşık 90 kişi öldü

PASİFİK Okyanusu'ndaki ada ülkesi Filipinler'de tropikal Tembin Tayfunu yaklaşık 90 insanın ölümüne neden oldu.

Yakın zamanda terör örgütü IŞİD'in elinden kurtarılan Mindanao adasında etkili olan tayfun, toprak kayması ve heyelanlara yol açıyor.

Reuters haber ajansı, yaklaşık 90 kişinin toprak altında kalarak can verdiğini son dakika koduyla duyurdu.

Tubod kasabasında birçok köyün yok olduğu yönünde bilgiler var.

Şiddetli yağış ve fırtınanın vurduğu bölgede onlarca kişi de kayıp, can kaybının artmasından endişe ediliyor.

Felaket nedeniyle binlerce insan evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Filipinler'de bir önceki hafta görülen Urduja fırtınası 40'tan fazla kişinin ölümüne yol açmıştı.

Pasifik Okyanusu ülkesinde her yıl 20'ye yakın tayfun ve fırtına etkili oluyor.