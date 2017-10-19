Son dakika: Barzani ateşle oynuyor! Ayaklanma provası...

HAFTA başından bu yana fırtınalı günlerin dinmediği Irak'ta, dün akşamdan bu yana yoğun hareketlilik var. Kerkük, Sincar, Tuzhurmatu, Hanekin ve diğer pek çok önemli noktayı saatler içinde kaybeden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) lideri Mesut Barzani yönetimi, birçok kentte hezimeti unutturmak için gösteriler düzenledi.

Kerkük'teki Kürt mahallelerinde yaşayanlar, Bağdat yönetimi aleyhine sokaklara çıktı. Barzani'nin televizyonu organı Rudaw kentte ayaklanma başladığı yönünde yayınlar yaparken, iki mahallenin yeniden peşmergenin kontrolüne geçtiğini ileri sürdü. Rudaw, Irak bayrağını bir polis aracından indiren genci yayına bağladı ve merkezi yönetime karşı tehditler savurdu.

Sosyal medyaya yansıyan video kayıtlarında, Kerkük sokaklarında konvoy oluşturan göstericilerin PKK lehine slogan attıkları duyuluyor.

Sosyal medyadaki bir diğer görüntüde, Kerkük kalesinde asılı olan bir Türkmen bayrağının Kürtler tarafından indirildiği yer aldı.

Anadolu Ajansı ise, Kerkük'te ellerinde Türk bayrakları ile sevinç gösterileri yapan Türkmenlerin fotoğraflarını servis etti. Sokaklarda, Türkmen ve Irak bayrakları da taşıyan çok sayıda genç vardı.

Duhok kentinde sokağa çıkanlar, Kerkük'teki göstericilere destek verdi.

Diyala'nın Hanekin ilçesinde de gösteri vardı. İran sınırındaki kentte Haşdi Şabi'ye karşı gösterilerin artması üzerine geçici bir süreliğine sokaka çıkma yasağı ilan edildi.

Erbil'de korku

Irak Ordu birlikleri ve Şii milisler Haşdi Şabi güçlerinin başkent Erbil çevresinde devriye gezmesi, kentte paniğe yol açtı.

Erbil'in en işlek caddelerinden İskan'da bir araya gelen onlarca kent sakini, Irak güçlerinin kente doğru harekete geçtiği haberleri üzerine gösteri yaptı. Ellerindeki otomatik silahlarla havaya ateş açan göstericiler, peşmerge bayrakları taşıdı.

Irak Başbakanı Haydar el İbadi ve Haşdi Şabi karşıtı slogan atan gruptan bazıları, havaya ateş açtığı gerekçesiyle peşmerge tarafından gözaltına alındı.

Bağdat'ta kutlama

Bağdat'ta ise farklı bir gösteri vardı. Reuters haber ajansı, Kerkük'ün merkezi yönetimin kontrolüne geçmesini kutlayan kalabalığın fotoğrafını servis etti.

Irak'ın kuzeyinde 25 Eylül'de gerçekleşen tartışmalı bağımsızlık referandumu, Bağdat ve Erbil arasındaki hattın kopmasına yol açtı. Hiçbir uyarıyı dikkate almayan Mesut Barzani, Türkiye ve İran'ın da çabalarına kulak tıkadı. Referandumu tanımayacağını ilan eden Bağdat yönetimi, Pazartesi gününün ilk saatlerinde Kerkük operasyonu için düğmeye bastı.

Terör örgütü IŞİD'in Musul'a girmesiyle bölgeden çekilen Irak ordusunun boşluğunu dolduran Barzani'ye bağlı peşmergeler, Türkmenler, Araplar ve Kürtlerin bir arada yaşadığı Kerkük gibi kentlerde 2014 yazından bu yana kontrolü elinde tutuyordu.