Son dakika... Bağdat'ta çifte intihar saldırısı

IRAK'IN başkenti Bağdat, yeni haftaya intihar saldırılarıyla başladı. Kentte bu sabah iki intihar saldırganı kendini havaya uçurdu.

Uluslararası haber ajanslarının son dakika olarak geçtiği saldırılarda en az 26 can kaybı olduğu bildiriliyor.

Irak Sağlık Bakanlığı, en az 65 yaralı olduğunu açıkladı.