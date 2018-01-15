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Son dakika... Bağdat'ta çifte intihar saldırısı

Irak'ın başkentinde bu sabah kendini havaya uçuran teröristler, en az 26 insanın ölümüne yol açtı

Son dakika... Bağdat'ta çifte intihar saldırısı

Irak'ın başkentinde bu sabah kendini havaya uçuran teröristler, en az 26 insanın ölümüne yol açtı

15 Ocak 2018 Pazartesi 09:17
Son dakika... Bağdat'ta çifte intihar saldırısı
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IRAK'IN başkenti Bağdat, yeni haftaya intihar saldırılarıyla başladı. Kentte bu sabah iki intihar saldırganı kendini havaya uçurdu.

Uluslararası haber ajanslarının son dakika olarak geçtiği saldırılarda en az 26 can kaybı olduğu bildiriliyor.

Irak Sağlık Bakanlığı, en az 65 yaralı olduğunu açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
çifte Intihar Saldırısı
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