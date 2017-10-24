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Son dakika - ABD, Türk heyete vize vermedi

Türkiye ile ABD arasında yaşanan vize geriliminde bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. Washington'da temaslarda bulunacak olan Adalet Bakanlığı yetkililerine de ABD vize vermedi

Son dakika - ABD, Türk heyete vize vermedi

Türkiye ile ABD arasında yaşanan vize geriliminde bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. Washington'da temaslarda bulunacak olan Adalet Bakanlığı yetkililerine de ABD vize vermedi

24 Ekim 2017 Salı 19:43
Son dakika - ABD, Türk heyete vize vermedi
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EDİNİLEN bilgilere göre heyette şu isimler yer alıyordu:

-Aytekin Sakarya (Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü)

-Mehmet Çkmen (Kanunlar Genel Müdür Yardımcısı)

-Orhan Cuni (Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tetkik hakimi. Alternatif Çözümler Daire Başkanı)

-Merve Özcan (Tetkik Hakimi)

-Prof.Dr. Mustafa Serdar Özbek (Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

ABD, vize kısıtlaması gerekçesiyle Dışişleri Bakanlığı tarafından vizelerin onaylanmadığını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Ile ABD
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