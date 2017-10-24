Son dakika - ABD, Türk heyete vize vermedi

EDİNİLEN bilgilere göre heyette şu isimler yer alıyordu:
-Aytekin Sakarya (Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü)
-Mehmet Çkmen (Kanunlar Genel Müdür Yardımcısı)
-Orhan Cuni (Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tetkik hakimi. Alternatif Çözümler Daire Başkanı)
-Merve Özcan (Tetkik Hakimi)
-Prof.Dr. Mustafa Serdar Özbek (Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
ABD, vize kısıtlaması gerekçesiyle Dışişleri Bakanlığı tarafından vizelerin onaylanmadığını açıkladı.
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