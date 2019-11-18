Son dakika - ABD İsrail'e olan desteğini çekiyor

BUNA göre Başkan Donald Trump yönetimi Batı Şeria’daki İsrail yerleşimleri artık uluslararası hukuka aykırı olarak nitelemeyecek. Dışişleri Bakanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında “İsrail’in Batı Şeria’da sivil yerleşim birimleri kurması uluslararası hukuka aykırı değil” diyen Pompeo, ayrıca İsrail ve Filistinli yetkilileri kalıcı barış için müzakerelere başlamaya çağırdı.

Pompeo, “Sivil yerleşimlerin kurulmasının uluslararası hukukla tutarlı olmadığını söylemek barış amacını ilerletmedi. Kimin haklı kimin haksız olduğuna ilişkin tartışmalar barışı getirmeyecek” ifadelerini kullandı. Bu karar, Kudüs’ün ABD tarafından İsrail’in başkenti olarak tanınmasını ve İsrail’in ilhak ettiği Golan Tepeleri’nde de İsrail’in egemenliğini tanıması adımlarının ardından geldi.

Kararın duyurulmasının hemen ardından bir açıklama yapan İsrail Dişişleri Bakanlığı ise, atılan adımdan duydukları memnuniyeti ifade ederek, desteği için Trump yönetimine teşekkür etti. ABD’nin söz konusu politika değişikliğinin Trump yönetiminin ‘Yüzyılın Anlaşması’ olarak anılan Ortadoğu barış planına nasıl bir etkisinin olacağı belirsiz.