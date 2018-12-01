Son dakika - ABD eski başkanı Bush öldü!

ABD'nin eski başkanlarından "Baba Bush" olarak bilinen George H. W. Bush'un 94 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi

Son dakika - ABD eski başkanı Bush öldü!
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ESKİ ABD Başkanı George H. W. Bush'un 94 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi. ABD'nin 43. başkanı George W. Bush tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Baba Bush" olarak bilinen 41. ABD Başkanı Bush'un hayatını kaybettiği ifade edildi.

Açıklamada, "Jeb, Neil, Marvin, Daro ve ben kayda değer 94 yıllık yaşamının ardından babamız Bush'un öldüğünü açıklamaktan dolayı üzgünüz. George H.W. Bush yüksek bir karaktere sahipti ve bir evladın isteyebileceği en iyi babaydı." sözlerine yer verildi.

AA'nın haberine göre; bir süredir tedavi gören Bush'un, Teksas eyaletinin Houston kentinde öldüğü kaydedildi.

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