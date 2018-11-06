Son dakika - ABD'den terörist Karayılan'ın başına ödül

SON dakika gelen bilgiye göre, ABD, PKK'lı 3 teröristin başına ödül koydu. ABD'den yapılan açıklamada, terörist başı Murat Karayılan'ın başına 5 milyon dolar ödül konduğu bildirildi.

ABD 'adalet için ödül' programı kapsamında terörist Murat Karayılan için 5 milyon dolar, Cemil Bayık için 4 milyon dolar, Duran Kalkan için 3 milyon dolar ödül koydu.

Bu karar, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Matthew Palmer'ın Ankara temaslarında alındı. Başkentte 2 gün boyunca temaslarda bulunan Palmer, ziyarete ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Washington yönetiminin, Türkiye ile terörle mücadelede yürütülen işbirliğine değer verdiğini kaydetti. Bu kapsamda, PKK'lı 3 teröristin, 'adalet için ödül programı'na alındığını açıkladı.

ABD Büyükelçiliği'nin açıklamaları şöyle:

"Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı olarak göreve başlamamın ardından Ankara’ya ilk ziyaretimi gerçekleştirmekten büyük mutluluk duydum. İki gün süren ziyaretim kapsamında Türk hükümetinden üst düzey yetkililer, iş dünyasından temsilciler ve milletvekilleri ile bir araya gelerek ülkelerimizi ilgilendiren ve ortak menfaatlerimize ilişkin konularda görüş alışverişinde bulunma fırsatını yakaladım.

Amerika Birleşik Devletleri, NATO müttefikimiz Türkiye ile terörle mücadele alanında yürüttüğü işbirliğine değer vermektedir. Ziyaretim kapsamında, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın “Rewards for Justice (Adalet için Ödül)” programının PKK terör örgütüne mensup üç üst düzey ismi hedef aldığını duyurmaktan mutluluk duymaktayım. ABD Dışişleri Bakanlığı, söz konusu PKK’lıların kimlik ya da yer tespitini mümkün kılacak bilgiler karşılığında para ödülü verilmesini onaylamıştır. Buna göre, Murat Karayılan için (5 milyon Amerikan dolarına kadar), Cemil Bayık için (4 milyon Amerikan dolarına kadar) ve Duran Kalkan için (3 milyon Amerikan dolarına kadar) ödül verilecektir.

ABD Dışişleri Bakanlığı, PKK’yı 1997 yılında Göçmenlik ve Uyruk Kanunu’nun 219. bölümü uyarınca yabancı terör örgütü olarak kabul etmiştir. ABD hükümeti, 2001 yılında PKK’yı 13224 sayılı Başkanlık Kararnamesi uyarınca Küresel Terör Unsurları listesine almıştır.

"TÜM BİLGİLER GİZLİ TUTULACAKTIR"

Bu teröristlere ilişkin daha fazla bilgiye Rewards for Justice web sitesinden ulaşılabilir: www.rewardsforjustice.net. Bilgiye sahip herkesi ilgili web sitesi, e-mail adresi (RFJ@state.gov), telefon numarası (+1-800-877-3927) ya da posta adresi (Rewards for Justice, Washington, D.C., 20520-0303, USA) aracılığıyla Rewards for Justice bürosuyla irtibata geçmeye çağırıyoruz. Tüm bilgiler gizli tutulacaktır."

YAKALAMA EMRİ ÇIKARILMIŞTI

Mardin 1. Sulh Ceza Hakimliği, terör örgütü PKK’nın yöneticilerinden Murat Karayılan ve Duran Kalkan hakkında "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürme ve yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da nükleer biyolojik kimyasal silah kullanarak öldürme" suçlarından yakalama emri çıkarmıştı.