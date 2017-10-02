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Son dakika: ABD'de konsere silahlı saldırı.. 20'den fazla ölü 100 yaralı

BD'nin Las Vegas kentindeki bir konsere silahlı saldırı gerçekleştirildi. Yüksek bir kattan saldırganların kalabalığın üzerine ateş açtığı olayda en az 20'den fazla ölü ve 100'den fazla yaralı olduğu açıklandı. Olaya ait sosyal medyada yayınlanan videoda çok sayıda ağır silahla ateş açıldığına ilişkin sesle duyuluyor

Son dakika: ABD'de konsere silahlı saldırı.. 20'den fazla ölü 100 yaralı

BD'nin Las Vegas kentindeki bir konsere silahlı saldırı gerçekleştirildi. Yüksek bir kattan saldırganların kalabalığın üzerine ateş açtığı olayda en az 20'den fazla ölü ve 100'den fazla yaralı olduğu açıklandı. Olaya ait sosyal medyada yayınlanan videoda çok sayıda ağır silahla ateş açıldığına ilişkin sesle duyuluyor

02 Ekim 2017 Pazartesi 11:21
Son dakika: ABD'de konsere silahlı saldırı.. 20'den fazla ölü 100 yaralı
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SON DAKİKA: Las Vegas polisi ABD'nin Las Vegas kentinde Route 91 Harvest isimli müzik festivalinde düzenlenen silahlı saldırıda 20 kişinin öldüğü ve 100'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

Güvenlik yetkililerince yapılan açıklamada, "Bölgede patlayıcı olduğu bilgisi gerçek dışıdır. Tehdidin geçtiği konusunda son derece eminiz. Olayın terör saldırısı olup olmadığını bilmiyoruz. Yaralılar arasında 2 polis memuru da var birinin durumu kritik. Hayatını kaybeden polis memurları da var. Şu anda Las Vegaslılardan kendilerini korumalarını istiyoruz. En azından böyle bir olay sonrasında insanların güvenlik önlemlerini arttırmalarında yarar var." ifadesi yer aldı. 

Görgü tanıklarına göre, en az bir saldırgan festivale katılanlara ateş açtı. ABD basını saldırının gerçekleştiği etkinliğe 30 bin kişinin katıldığını yazdı. 
GİRİŞLER KAPATILDI

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, otomatik silah sesleri duyuluyor ve çok sayıda kişinin alandan koşarak çıkmaya çalıştığı görülüyor. 
Yetkililer, Las Vegas'ın bazı yerlerine girişleri kapattı.
'PAYLAŞIM YAPMAYIN UYARISI'

Polis, insanların saldırının gerçekleştiği bölgeden kaçınması gerektiğini duyurdu. Bölgede bulunanlardan olaya ilişkin sosyal medya paylaşımı yapmamalarını talep etti. 
OTELİN 32. KATINDA ATEŞ İDDİASI

Reuters haber ajansı, silahlı iki kişinin ilk etapta otelin 32'inci katında güvenlik görevlileri ve polise ateş açtığını duyurdu. Los Angeles polisi, saldırıyı bir kişinin düzenlediğini açıkladı. 

Las Vegas polisi, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bir şüphelinin vurularak ele geçirildiğini doğruluyoruz. Aktif araştırmalarımız sürdüğü için sahil şeridinden uzak durmaya özen gesteriniz" denildi.
UÇAKLAR BAŞKA BÖLGEYE YÖNLENDİRİLDİ

Polisin açıklamasında, hava yoluyla yola çıkacaklar da, Las Vegas havalimanına yönelik bazı uçuşların başka havalimanlarına yönlendirildiği, bu nedenle havalimanına gitmeden önce uçuşlarını kontrol etmeleri de istendi.

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Son Güncelleme: 02.10.2017 12:22
Anahtar Kelimeler:
Las VegasABDSaldırıKonserSon Dakika
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