Son dakika: ABD'de dehşet! Barda insanların üzerine ateş açıldı

NEW York'taki terör saldırısıyla sarsılan ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Santa Monica kentinde bir silahlı saldırı daha gerçekleşti. Saldırganın bir bara girerek insanların üzerine ateş açtığı ifade edildi. Saldırının ardından bazı gece kulüplerinin boşaltıldığı belirtildi.

Olayın nedeni ve saldırıda ölen veya yaralananların olup olmadığı henüz bilinmiyor.

ABD'de, iki gün önce ülkenin orta kesiminde yer alan Colorado'daki bir süpermarkette silahlı saldırı düzenlenmişti.