Somali’de askeri üsse bombalı saldırı: 17 ölü

EL Kaide bağlantılı El Şebab örgütü, Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir askeri üsse bombalı saldırı düzenledi. Saldırıda 17 askerin hayatını kaybettiği ve örgütün askeri üssün Somali’de faaliyet gösteren İslamcı Eş Şebab örgütü, başkent Mogadişu yakınlarındaki bir askeri üsse bombalı araç ve silahla saldırarak 17 askeri öldürdüklerini açıkladı.

Örgüt, askeri üssün ve yakınlardaki bir kasabanın kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu. Reuters’ın ulaştığı yetkililer ve kasabalılar da açıklamayı doğruladı.

El Kaide bağlantılı örgüt ayrıca orduya ait yedi aracı da ele geçirdiklerini duyurdu. Saldırıya uğrayan Barire üssü başkent Mogadişu’nun 50 kilometre güneybatısında bulunuyor.

Mogadişu’da dün sabah bombalı bir araçla düzenlenen saldırı sonucu en az yedi kişi ölmüştü. Yerel Garowe Online sitesine konuşan görgü tanıklarının aktardığına göre patlama, Hamarweyne ilçesindeki London Gate restoranının önünde gerçekleşmişti.

Haber sitesine konuşan emiyet yetkilisi Muhammed Hüseyin, yedi kişinin öldüğü saldırıda onlarca kişinin de yaralandığını, bölgenin kordon altına alındığını söyledi. Reuters’a konuşan Mogadişu Belediye Başkanı Abdifatah Omar Halane ise saldırıda yedi kişinin öldüğünü, altı kişinin de yaralandığını belirtti.

Mogadişu’da bu yıl başka saldırılar da düzenlenmiş, bunların bir kısmını Eş Şebab üstlenmişti.

ORGENERAL HULUSİ AKAR SOMALİ’YE GİTTİ

Öte yandan DHA’nın haberine göre Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Somali’ye gitti. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar’ın resmi temaslarda bulunmak üzere Somali’ye gittiği belirtildi.