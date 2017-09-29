Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 26°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102984
ALTIN
146.962
DOLAR
3.5584
STERLİN
4.7417
EURO
4.2002
30 Eylül 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
30 Eylül 2017 Alanya -...
Kalp hastalarına seks uyarısı
Kalp hastalarına seks uyarısı
Uçan balonlarda ölümcül tehlike...
Uçan balonlarda ölümcül tehlike...
banner468

Somali’de askeri üsse bombalı saldırı: 17 ölü

Somali’de El Şebab terör örgütü bir askeri üsse bombalı saldırı düzenledi. Saldırıda 17 asker öldü

Somali’de askeri üsse bombalı saldırı: 17 ölü

Somali’de El Şebab terör örgütü bir askeri üsse bombalı saldırı düzenledi. Saldırıda 17 asker öldü

29 Eylül 2017 Cuma 16:48
Somali’de askeri üsse bombalı saldırı: 17 ölü
banner404

EL Kaide bağlantılı El Şebab örgütü, Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir askeri üsse bombalı saldırı düzenledi. Saldırıda 17 askerin hayatını kaybettiği ve örgütün askeri üssün Somali’de faaliyet gösteren İslamcı Eş Şebab örgütü, başkent Mogadişu yakınlarındaki bir askeri üsse bombalı araç ve silahla saldırarak 17 askeri öldürdüklerini açıkladı.

Örgüt, askeri üssün ve yakınlardaki bir kasabanın kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu. Reuters’ın ulaştığı yetkililer ve kasabalılar da açıklamayı doğruladı.

El Kaide bağlantılı örgüt ayrıca orduya ait yedi aracı da ele geçirdiklerini duyurdu. Saldırıya uğrayan Barire üssü başkent Mogadişu’nun 50 kilometre güneybatısında bulunuyor.

Mogadişu’da dün sabah bombalı bir araçla düzenlenen saldırı sonucu en az yedi kişi ölmüştü. Yerel Garowe Online sitesine konuşan görgü tanıklarının aktardığına göre patlama, Hamarweyne ilçesindeki London Gate restoranının önünde gerçekleşmişti.

Haber sitesine konuşan emiyet yetkilisi Muhammed Hüseyin, yedi kişinin öldüğü saldırıda onlarca kişinin de yaralandığını, bölgenin kordon altına alındığını söyledi. Reuters’a konuşan Mogadişu Belediye Başkanı Abdifatah Omar Halane ise saldırıda yedi kişinin öldüğünü, altı kişinin de yaralandığını belirtti.

Mogadişu’da bu yıl başka saldırılar da düzenlenmiş, bunların bir kısmını Eş Şebab üstlenmişti.

ORGENERAL HULUSİ AKAR SOMALİ’YE GİTTİ

Öte yandan DHA’nın haberine göre Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Somali’ye gitti. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar’ın resmi temaslarda bulunmak üzere Somali’ye gittiği belirtildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
SomaliAskeri üsSaldırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İspanya'da referandum krizi! Milyonlarca oy pusulasına el konuldu
İspanya'da referandum krizi! Milyonlarca oy pusulasına el konuldu
Avrupa’nın gözü İspanya’daki referandumda
Avrupa’nın gözü İspanya’daki referandumda
ABD’den Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısı
ABD’den Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim